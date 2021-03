Walldorf. (pol/ppf) Kein Entkommen für den Drogendealer: Am Mittwochvormittag war ein 31-Jähriger mit einem VW Golf auf der A61 in Richtung Heilbronn unterwegs, als ihn eine Fahndungsstreife der Polizei kontrollieren wollte. Zunächst folgte der Fahrer den Beamten in die Ausfahrt zur Raststätte Hockenheim – doch dann zog er plötzlich wieder auf die Hauptfahrbahn zurück und beschleunigte. Zwei Polizeiautos nahmen die Verfolgung auf, während der 31-Jährige andere Autos von rechts und auf dem Standstreifen überholte.

Frontal in die Leitplanke

Am Autobahnkreuz Walldorf bog er dann in die Überleitung zur A5 in Richtung Heidelberg ab. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und prallte frontal in die Leitplanke.

Kurz danach klickten die Handschellen. Der Mann wurde festgenommen und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizisten, die sein Auto durchsuchten, machten einen beachtlichen Fund: 18 Kilogramm Amphetamin wurde sichergestellt.

Geklaute Nummernschilder, kein Führerschein

Doch das war noch nicht alles: Es stellte sich heraus, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen im Erftkreis geklaut worden waren und der VW Golf weder zugelassen noch versichert ist. Zudem hat der 31-Jährige keinen Führerschein, schreibt die Polizei in einem Bericht.

Durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde beim Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen den 31-Jährigen erwirkt. Er wurde am Mittwochnachmittag der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Weitere Geschädigte, die durch die Fahrweise des 31-Jährigen gefährdet worden sind, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/1744444, zu melden.