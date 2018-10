Schönau. (pol/fro) Beamte des Polizeireviers Neckargemünd, die eine Kontrollstelle in Höhe des Messplatzes eingerichtet hatten, zogen am Donnerstagmorgen einen Fiat-Fahrer in der Bahnhofstraße aus dem Verkehr.

Bei dem Gespräch mit dem 40-Jährigen, der laut Polizei zudem seinen Gurt nicht angelegt hatte, wehte den Beamten eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Sie ordneten eine Überprüfung an. Nach dem Wert von immerhin 2,5 Promille folgten auf der Dienststelle die Blutentnahme sowie die Anzeige bei der Heidelberger Staatsanwaltschaft.

Und auch seinen Führerschein hatte der Mann offenbar "verlegt". Eine Recherche ergab jedoch, dass er im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist.