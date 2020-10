Schönau. (pol/mare) Ein Auto ist am Sonntagabend von der Straße abgekommen und gegen geparktes Auto geprallt. Wie die Polizei mitteilt, gab es 15.000 Euro Sachschaden.

Ein 28-jähriger Fahrer eines Kia kam kurz vor 20 Uhr in der Altneudorfer Straße aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, an seinem Auto entstand Totalschaden.

Während der Bergungsarbeiten musste die Straße zeitweise komplett gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr aus Schönau war mit 13 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz.