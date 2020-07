Sandhausen. (luw) Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Landesstraße L 600 beim Sandhäuser Ortsteil Bruchhausen schwer verletzt worden. Dabei überholte der 51-jährige Biker laut Polizei "verbotswidrig", stürzte und prallte gegen ein Auto. Doch offenbar missachtete auch der involvierte Autofahrer eine Verkehrsregel. In Lebensgefahr schwebte der Schwerverletzte indes nicht, wie Polizeisprecher Dieter Klumpp auf Nachfrage sagte.

Laut Polizei war der Motorradfahrer am Dienstag gegen 18.20 Uhr auf der L 600 in Richtung Leimen unterwegs, als er die Einmündung der Kreisstraße K 4153 passierte. Demnach fuhr er im Bereich der Einmündung über eine Sperrfläche, um ein Auto zu überholen. Zugleich kam ein 67-Jähriger Autofahrer aus der K 4153 in den Einmündungsbereich und wollte laut Klumpp nach links in Richtung Bruchhausen abbiegen, ohne die Vorfahrt des Bikers zu beachten. Folglich bremste der Motorradfahrer stark ab, fiel zu Boden und rutschte gegen das Auto. "Das Motorrad ist noch weitergerutscht", sagte der Polizeisprecher. Der Motorradfahrer kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik.

"Beide Fahrer haben dazu beigetragen", so Klumpp, "aus unserer Sicht war das Überholen auf der Sperrfläche genauso ein Verstoß wie das Abbiegen des Autos." Weiteres zur Frage der Schuld müssten entweder ein Gericht oder die Versicherungen der Beteiligten klären.

Update: Mittwoch, 8. Juli 2020, 19.45 Uhr