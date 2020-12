Nußloch. (pol/kaf) Eine Wildschweinrotte hat am Donnerstagmorgen erheblichen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 42-Jährige gegen 5.40 Uhr auf der L594 von Wiesloch in Richtung Nußloch, als die Tiere plötzlich die Straße überquerten. Das Auto kollidierte mit einigen der Tiere, wodurch an ihrem Fahrzeug ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Die Wildschweine flüchteten nach dem Unfall in den angrenzenden Wald.