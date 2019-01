Neckargemünd. (pol/mare) Am Sonntag hat sich gegen 18 Uhr ein Unfall auf der Kreisstraße K4178 kurz vor dem Ortseingang Dielheim/Unterhof ereignet. Das berichtet die Polizei.

Der 37-jährige Fahrer eines Renaults fuhr auf derKreisstraße von Meckesheim kommend in Richtung Unterhof. Da er einen Moment unachtsam war, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Leitpfosten. Neben dem beschädigten Leitpfosten entstand am Auto des 37-Jährigen ein Sachschaden in Höhe von rund Neckargemünd300 Euro.