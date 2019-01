Neckargemünd. (pol/mün) Zwei Leichtverletzte und erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend in Neckargemünd. Ein 54-jähriger Mann war kurz nach 20 Uhr mit seinem Mini in der Julius-Menzer-Straße talwärts unterwegs.

Beim Linksabbiegen in die Dilsberger Straße übersah er eine 25-jährige Audi-Fahrerin, die ihm entgegenkam, so die Polizei.

Bei der Kollision erlitten die Fahrerin des Audi und deren 67-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurde durch den Bauhof der Stadt Neckargemünd die Fahrbahn gereinigt.