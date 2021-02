Neckargemünd. (pol/kaf) Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag ist ein Kind leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 31-Jährige gegen 16.35 Uhr an der durch Verkehrszeichen geregelten Einmündung von der Neuhofer Straße nach links in die Neckargemünder Straße einbiegen. Dabei stieß sie mit dem VW einer 47-jährigen Autofahrerin zusammen. An dem VW lösten dabei sämtliche Airbags aus.

Rettungssanitäter versorgten das im Kindersitz gesicherte Kind. Ein weiteres Kind in dem VW blieb unverletzt.