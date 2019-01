Mauer. (pol/mare) In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte brachial in eine Gaststätte in der Kirchenstraße ein. Das berichtet die Polizei.

Nachdem die Aufhebelversuche an der Eingangstür fehlschlugen, wuchteten die Täter ein Fenster auf und nahmen zielgerichtet die Automaten ins Visier. Drei Geldspielautomaten wurden aufgebrochen und Münzgeld sowie die Dispenser im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Der Schaden an den Automaten wie auch an dem Fenster und der Tür schlägt mit weiteren 3000 Euro zu Buche. Als Einbruchszeit dürfte 3 bis 3.30 Uhr in Frage kommen.

Wer Verdächtiges bemerkt hat, kann sich bei der Polizei melden. Und zwar beim Polizeiposten Meckesheim, Telefon 06226/1336, oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Rufnummer 0621/1744444.