Leimen. (pol/rl) Je einen Reifen an vier geparkten Autos stach ein bislang nicht ermittelter Täter platt. Die Autos der Marken Mercedes, Opel, VW und Peugeot waren allesamt vor einem Anwesen in der Bürgermeister-Weidemaier-Straße geparkt. Als Tatzeit kommt Sonntagmittag, 12 Uhr bis Montagmorgen, 7 Uhr in Betracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch (Telefon: 06222/57090) oder dem Polizeiposten Leimen (06224/1749-0) in Verbindung zu setzen.