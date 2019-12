Leimen. (pol/mün) Zu erheblichen Problemen im Straßenbahnverkehr kam es am frühen Donnerstagabend in Leimen. Gegen 17.40 Uhr hatte es einen Unfall eines Autos mit einer Straßenbahn in der Rohrbacher Straße gegeben. Die Züge konnte während der Unfallaufnahme nicht bis zur Endhaltestelle fahren.

#Achtung #Störung #Leimen Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist die Strecke zwischen Georgi-Marktplatz und Moltkestraße gesperrt. Die #L23 fährt Richtung Leimen nur bis Johannes-Reidel-Straße und von dort wieder zurück nach #HD. pic.twitter.com/GSXzWPgLDW — #rnvRacingTeam (@rnvGmbH) December 12, 2019

Eine 42 Jahre alter Mann hatte beim Einbiegen in der Rohrbacher Straße eine Bahn übersehen und es kam zur Kollision, berichtet die Polizei.

Der Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurde vor Ort durch einen Rettungswagen ambulant behandelt. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 48.000 Euro.

Gegen 19 Uhr war die Straßenbahn-Trasse wieder durchgehend befahrbar.