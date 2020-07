Gaiberg/Leimen-Lingental. (pol/mare) Ein weißer BMW hat am Montagabend eine Autofahrerin auf der Landesstraße L600 zu einem waghalsigen Ausweichmanöver gezwungen. Das berichtet die Polizei.

Eine 57-jährige Frau war demnach gegen 20.30 Uhr mit ihrem Pkw von Lingental in Richtung Gaiberg unterwegs. In einer Linkskurve mit Kuppe kam ihr der weiße BMW X5 entgegen, der zur Hälfte auf ihrer Fahrbahn fuhr. Nur durch ein Ausweichmanöver nach rechts konnte die 57-Jährige einen Zusammenstoß verhindern.

Allerdings streifte sie dabei eine Absperrbarke und einen Leitpfosten, wodurch an ihrem Auto ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro entstand. Der BMW, in dem ein Mann und eine Beifahrerin saßen, setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Das Polizeirevier Neckargemünd sucht Zeugen des Unfalls und in diesem Zusammenhang insbesondere einen Verkehrsteilnehmer, der zum Zeitpunkt des Vorfalls hinter der 57-jährigen Frau fuhr. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06223/9254-0 entgegengenommen.