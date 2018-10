Eppelheim. (pol/fro) Mercedes kontra Motorrad hieß es am am Donnerstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr. An der Kreuzung Grenzhöfer Straße/Elisabeth-von-Thadden-Straße ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad.

Ein 53-jähriger Mercedesfahrer wollte links in die Grenzhöferstraße (K4148) in Richtung Ortsausgang abbiegen. Dabei übersah er den 23-jährigen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, der beim Zusammenstoß stürzte. Er wurde dabei leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 15.000 EUR. Die Kreisstraße K4148 war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen komplett gesperrt.