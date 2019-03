Eppelheim. (pol/rl) Rund 10.000 Euro Sachschaden forderte ein Unfall in der Rudolf-Wild-Straße am Montagmorgen. Eine 27-jährige Fiat-Fahrerin war kurz nach 7 Uhr in Richtung Stückerweg unterwegs. Dabei geriet sie auf der Fahrbahn zu weit nach rechts und prallte deswegen gegen einen am Fahrbahnrand parkenden VW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf einen weiteren geparkten Fiat geschoben. Durch den Aufprall drehte sich auch der Fiat der 27-Jährigen um 180 Grad und kam mitten auf der Straße zum Stehen.

Die 27-Jährige blieb unverletzt, ihr Fiat musste abgeschleppt werden. Der Frau musste eine Blutprobe abgeben, da sie möglicherweise unter dem Einfluss zuvor eingenommener Medikamente stand, hieß es vonseiten der Polizei. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.