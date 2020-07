Eppelheim. (pol/gin) Eine 22-jährige Frau war am Montagabend, gegen 21.20 Uhr, im Feldgebiet zwischen dem Lothar-Wiegand-Ring und dem Grenzhöfer Weg spazieren, als sie ein Mann ansprach und dabei onanierte. Danach ging die Frau weiter in Richtung Lothar-Wiegand-Ring. Zunächst folgt ihr der Mann auf einem silbernen Fahrrad, fuhr dann aber in unbekannte Richtung davon.

Als die 22-Jährige wieder zu Hause war, melde sie den Vorfall der Polizei. Eine sofort danach eingeleitete Fahndung verlief allerdings ohne Ergebnis.

Der Exhibitionist soll etwa 20 bis 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen sein, war schlank, dunkelhäutig und hatte dunkle Augen. Er trug pinke Boxershorts, ein T-Shirt und viel zu große Schuhe. Zudem soll er Englisch mit Akzent gesprochen haben.

Info: Zeugen werden gebeten den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 oder das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der 06221/3418-0 anzurufen.