Eppelheim. (pol/mare) Diebe haben die Reitanlage in Eppelheim heimgesucht und reichlich Beute gemacht. Das berichtet die Polizei.

Am Sonntag zwischen 3 und 6.15 Uhr sind die Täter demnach in die Reitanlage Wolf in den Birkighöfen 4 eingebrochen und drangen in ein dortiges mobiles Reiterzelt ein. Darin brachen sie vier Rollcontainer auf und entwendeten acht Reitsättel, Steigbügel, Reithelme und diverse andere hochwertige Reitutensilien. Der Wert: mehrere Zehntausend Euro.

Zeugen können sich unter Telefon 06221 34180 bei der Polizei melden.