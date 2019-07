Eppelheim. (pol/mare) Ein betrunkener Fahrradfahrer hat am Sonntagabend gegen Polizisten gepöbelt. Wie die Beamten mitteilen, musste der Mann mit Gewalt überwältigt werden.

Ein 38-jähriger Fahrradfahrer fiel einer Polizeistreife gegen 18.30 Uhr auf, da er beim Fahrradfahren eine geöffnete Bierflasche in der Hand hielt und in Schlangenlinien die Scheffelstraße in Richtung Hauptstraße entlang fuhr. Die Polizisten forderten ihn über die Außenlautsprecher ihres Wagens mehrfach auf, anzuhalten. Das ignorierte der Mann jedoch.

Erst in der Wieblinger Straße hielt der Radler aber an und stieg ab. Er beleidigte die Beamten. Diese merkten aber sofort, dass der Mann betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

Danach nahm er die Bierflasche - die er abgestellt hatte - wieder in die Hand und deutete an, diese auf die Beamten zu werfen. Deshalb setzten die Polizisten Pfefferspray ein und überwältigten den 38-Jährigen so. Sie nahmen ihn schließlich mit aufs Revier.

Dort entnahmen sie dem Mann eine Blutprobe und entließen ihn nach Hause. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Bedrohung und versuchten tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte sowie Beleidigung ermittelt.