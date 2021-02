Geduld und Fahrgefühl war notwendig, ehe die Drehleiter in der engen Straße in Position gebracht war. Foto: Freiwillige Feuerwehr

Dossenheim. (bmi) Schwarzer Rauch und intensiver Funkenschlag: Dieses wenig einladende Szenario wartete am Mittwochabend auf die Feuerwehr in der Straße "Im Hasenhain".

Dort war gegen 18.40 Uhr der Schornstein eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. "Ein Bewohner hatte im offenen Kamin in seiner Wohnung ein kleines Feuer gemacht, in der Folge offenbar der ganze Kamin in Brand geraten", berichtete Kommandant Stefan Wieder. Es habe sich wohl der dort abgesetzte Glanzruß entzündet.

Da in einzelnen Wohnungen Rauch wahrnehmbar war und der Funkenflug eine Ausbreitung des Feuers aufs Dach befürchten ließ, wurde das Gebäude geräumt. "Wir haben vorsorglich die Dachhaut gewässert", so Wieder. Und zwar vom Balkon aus in der vierten Etage, ehe dann auch die Drehleiter in der engen Sackgasse in Position gebracht war.

Der Schornsteinbrand erlosch indes von selbst.