Dossenheim. (bmi) Morgens ein voll gelaufener Keller, mittags angebranntes Essen: Gleich zwei Einsätze hatte die Feuerwehr am Mittwoch zu bewerkstelligen. Um 7.30 Uhr ging es in den Birkenweg. Dort stand der Keller eines Reihenhauses auf 50 Quadratmetern Fläche etwa 15 Zentimeter hoch unter Wasser. Mit je zwei Pumpen und Saugern bugsierte die Feuerwehr die rund 7500 Liter aus dem Gebäude.

Kurz vor 14 Uhr ging es für die Feuerwehr dann – wie bereits am Montag in Begleitung ihrer Schriesheimer Kollegen – in die Gemeinschaftsunterkunft in der Daimlerstraße. Damals konnte weder Feuer und Rauch festgestellt werden, diesmal hatte angebranntes Essen in einer Gemeinschaftsküche für den Alarm gesorgt. Die Wehr kontrollierte den Herd mit einer Wärmebildkamera und setzte die Brandmeldeanlage zurück.