Dossenheim. (pol/mare) Aus dem Rohbau eines Bürogebäudes in der Schwabenheimer Straße haben Unbekannte zwischen Donnerstag und Dienstag, 1. bis 27. August, rund 70 Meter Kupferkabel im Wert von über 4000 Euro gestohlen. Das teilt die Polizei mit.

Wie die Unbekannten sich in den rund vier Wochen Zugang zu der Baustelle verschafften, steht bislang nicht fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten sie das rund 630 Kilogramm schwere Kabel, welches im Keller des Gebäudes lag, vermutlich mit einer Elektrosäge in Stücke zerteilt, um diese dann abzutransportieren. Sie beschädigten beim Zuschneiden zwei weitere Kabel, sodass diese nun unbrauchbar sind. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 9500 Euro. Das Diebesgut transportieren die Unbekannten vermutlich in einem Lkw oder Transporter ab.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Telefon 06221/45690 in Verbindung zu setzen.