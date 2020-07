Bammental/Neckargemünd/Heidelberg. (pol/mare) Die Einbruchserie, die die Region rund um Heidelberg jüngst in Atem hielt, ist wohl aufgeklärt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, sind zwei obdachlose junge Männer im Alter von 17 und 19 Jahren verhaftet worden.

Sie stehen demnach in dringendem Verdacht, seit Freitag, 3. Juli, in Bammental und Neckargemünd in mehrere Wohnungen eingebrochen zu sein und mehrere Autos aufgebrochen zu haben. So sollen die Beiden in vier Fällen Bargeld und hochwertige elektronische Geräte aus abgestellten Fahrzeugen gestohlen haben. Zudem sollen sie aus einer Doppelgarage zwei E-Bikes im Wert von jeweils über 2000 Euro gestohlen haben.

In der Nacht auf den 4. Juli seien sie außerdem in ein Wohnanwesen eingestiegen und hätten Bargeld, das sie in Jacken und Handtaschen aufgefunden hätten, entwendet. Die Beiden waren anhand von Aufnahmen von Videoüberwachungsanlagen identifiziert worden. Bei der Fahndung wurde der 19-Jährige am 16. Juli am Hauptbahnhof Mannheim festgenommen, sein 17-jähriger Komplize wurde am 17. Juli nach einem Körperverletzungsdelikt in einem Heidelberger Hotel vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Untersuchungshaftbefehl gegen die beiden Verdächtigen erlassen. Sie wurden nach der Vorführung bei der Haft- und Ermittlungsrichterin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers Neckargemünd dauern an. Ihr Gegenstand ist auch die Frage, ob die beiden Tatverdächtigen ähnliche weitere Taten begangen haben.