Bammental. (pol/kaf) Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch sind der 63-jährige Fahrer eines VW schwer und eine 46-jährige Mercedesfahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 16.45 Uhr an der Kreuzung B45/L600. Die Mercedesfahrerin war auf der B45 in Richtung Sinsheim unterwegs und bog an der Kreuzung nach links in Richtung Klärwerk ab. Dabei achtete sie nicht auf den Vorrang des entgegenkommenden VW-Fahrers, sodass es zum Frontalzusammenstoß kam.

Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 63-Jährige mit dem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg gebracht, die 46-Jährige kam ins Krankenhaus nach Sinsheim. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 70.000 Euro.