Bammental. (pol/kaf) In Bammental war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Farbschmierer unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, wurden in der Pfitznerstraße und dem Großen Höhenweg insgesamt zehn Autos und eine Garage mit roter Farbe verschmiert. Auf die Straße wurde das Schriftzeichen "ACAB" gesprüht - die Buchstaben stehen für "All cops are bastards" (wörtlich: Alle Polizisten sind Bastarde). Der Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

Möglicherweise hängt die Tat mit einem Vorfall aus dem Juli zusammen. Zwischen Samstag, 18. Juli, und Montag, 20. Juli, beschmierten Unbekannte Gebäudeteile auf einem Firmengelände in der Industriestraße sowie ein Auto und einen Zigarettenautomaten in der Nähe mit roter und grüner Farbe. Der Sachschaden belief sich damals auf über 3.000 Euro.

Zeugen, sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Meckesheim unter Telefon 06226/1336 oder mit dem Polizeirevier Neckargemünd unter Telefon 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.