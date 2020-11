Bammental. (pol/kaf) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in den Kindergarten "Kleine Helden" im Vertusplatz eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter ein Fenster gewaltsam auf. Im Gebäude hebelten sie die Tür zum Büro auf und nahmen aus Geldkassetten einen geringen Bargeldbetrag mit.

Ob ein Zusammenhang mit einem Einbruch in der gleichen Nacht in einen Kindergarten in Wiesloch-Baiertal besteht, wird noch ermittelt. Zeugen können sich unter Telefon 06223/92540 beim Polizeirevier Neckargemünd melden.