Bammental. (pol/rl) Über die Rettungsleitstelle wurde am Dienstagnachmittag ein Brand in der Max-Reger-Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Neckargemünder Polizeistreife waren bereits die Freiwilligen Feuerwehren aus Bammental und Wiesenbach vor Ort. Rauch drang aus einem Kellerfenster. Als Brandursache kommt ein technischer Defekt an der Waschmaschine in Frage.

Bewohner des Hauses wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Höhe des Schadens ist aktuell noch nicht bekannt.