Bammental. (pol/mare) Einen guten Riecher hatten Polizisten Donnerstagnacht in Bammental. Das teilen die Beamten mit.

Gegen 0.40 Uhr kontrollierten sie bei einer Verkehrskontrolle in der Oberdorfstraße einen 30-jährigen Mann und dessen Opel. Im Auto fanden die Beamten knapp 10 Gramm Haschisch und ein Gramm Amphetamin. Außerdem hatte er an seinem Fahrzeug Kennzeichen angebracht, die 2017 gestohlen wurden. Zusätzlich bestand der Verdacht, dass Manipulationen am Zulassungsstempel stattgefunden hatten.

Im Fahrzeug fanden die Beamten einen Bolzenschneider und Handschuhe, ob diese bei Straftaten benutzt wurden, ist noch nicht klar.

Der 30-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und führte seinen Opel, obwohl ein Drogentest ergab, dass er offensichtlich unter dem Einfluss von Marihuana, Amphetamin und Kokain stand.

Deshalb wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.Er wurde unter anderem wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln, Diebstahl von Kennzeichen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinwirkung und Verdacht der Urkundenfälschung angezeigt.