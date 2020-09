Bammental. (pol/lyd) Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Radfahrer am Mittwochmorgen in der Hauptstraße wurde der Radfahrer verletzt, teilt die Polizei mit. Die Rettungsdienste sind vor Ort und versorgen ihn bereits.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.15 Uhr zwischen der Lilienstraße und der Oberdorfstraße. Im Bereich der Unfallstelle dürfte es im Frühverkehr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Hauptstraße (L 600) wird von der Wiesenbacher Landstraße her kommend über die Friedensbrücke und im weiteren Verlauf in Richtung Gaiberg häufig von Pendlern in Richtung Stadt Heidelberg und/oder Rohrbach-Süd genutzt