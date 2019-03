Bammental. (pol/sdm) In Bammental haben Unbekannte versucht in ein Restaurant und in ein Geschäft einzudringen. Die Polizei berichtet, dass in der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr bis Donnerstag, 10 Uhr ein oder mehrere Täter an einem Gebäudekomplex in der Reilsheimer Straße mehrere Türen aufhebeln wollten. Die Unbekannten machten sich gewaltsam an drei Türen eines Restaurants zu schaffen, welche sich allerdings nicht öffnen ließen.

Im Anschluss versuchten sie im selben Gebäude in ein Geschäft einzudringen, doch auch hier blieben die Hebelversuche erfolglos. Ohne Beute waren sie dann geflüchtet. An den Türen entstand lediglich geringer Sachschaden.

Das Polizeirevier Neckargemünd sucht nach Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 melden.