Leimen. (pol/kaf) Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße B3 ist eine Person leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 7.30 Uhr auf der B3 zwischen Leimen-St. Ilgen und Leimen-Mitte zu einem Frontalzusammenstoß. An den beiden Autos entstand Sachschaden von etwa 50.000 Euro.

Ein 29-jähriger Fahrer eines Seat war in Richtung Heidelberg unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben ein Trinkbecher in den Fußraum des Beifahrersitzes fiel. Beim Aufheben geriet er dadurch auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einer 39-jährigen BMW-Fahrerin zusammen. Beide Autos kamen im Grünstreifen zum Stehen. Die 39-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt, sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bildete sich in Richtung Heidelberg ein kilometerlanger Rückstau.