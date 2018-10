B291/Sandhausen. (pol/rl) Verletzt und nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste ein 57-jähriger Motorrad-Fahrer nach einem Crash am Donnerstag. Laut Polizeibericht fuhr kurz nach 13 Uhr ein Biker vor einem Jaguar auf der Bundesstraße B291 durch den Hardtwald von Walldorf nach Oftersheim.

Vor dem Jaguar und dem BWM-Motorrad fuhr ein weiteres Motorrad. Der Jaguar setzte den Blinker und setzte an um die beiden Motorräder zu überholen. Als der Jaguar auf Höhe des BMW-Bikers war, scherte dieser aus, um ebenfalls zu überholen. Die BMW-Maschine touchierte den Jaguar, geriet ins Schleudern und der Fahrer stürzte auf die Fahrbahn. Das BMW-Motorrad schlitterte noch gegen die Leitplanke.

Der Notarzt versorgte den 57-jährigen BMW-Biker. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 12.000 Euro.