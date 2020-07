Neckargemünd. (pol/mare) Sie zanken schon längere Zeit miteinander, jetzt ist der Streit eskaliert: Am frühen Montagabend flogen laut Mitteilung der Polizei zwischen zwei Nachbarn die Fäuste.

Beide Männer trafen kurz vor 19 Uhr in der Kurt-Lindemann-Straße aufeinander, nach einem kurzen Wortgefecht wurden beide dann handgreiflich. Einer der beiden flüchtete anschließend in sein Fahrzeug, das in der Nähe abgestellt war.

Er schoss nach derzeitigen Erkenntnissen mehrmals mit einer Schreckschusspistole in die Luft. Eine entsprechende Anzahl von Hülsen wurde auf der Straße gefunden. Hülsen und Waffe wurden sichergestellt. Die beiden Männer wurden mit Platzwunden am Kopf in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen des Polizeireviers Neckargemünd dauern an.