Von Barbara Nolten-Casado

Zwingenberg/Hirschhorn. Wenn am Mittwochabend das Musical "Artus - Excalibur" bei den Schlossfestspielen Zwingenberg Premiere feiert, dann wird der Hirschhorner Verein für historische Kampfkünste "Kampfhûs" dabei eine wichtige Rolle spielen. Immerhin steht und fällt die Story um König Artus und sein legendäres Schwert Excalibur, um die Ritter der Tafelrunde, Zauberer Merlin, die schöne Guinevere und Magierin Morgana mit den wilden Kampfszenen, die das blutige Kampfgetümmel rivalisierender Territorialherrscher im Britannien des 6. Jahrhunderts widerspiegeln. Wie könnten diese besser in Szene gesetzt werden als durch ein Team, das sich seit nunmehr fünf Jahren ganz den historischen Kampfkünsten verschrieben hat?

25 Mitglieder und Kursteilnehmer zählt "Kampfhûs e.V." zurzeit, zwölf von ihnen werden in der entscheidenden Schlacht zwischen Artus und seinen Mannen und den Rittern um seinen Widersacher Loth mit Schwert, Schild und Stangenwaffen auf der Zwingenberger Bühne stehen.

Zweimal pro Woche trainieren die Kampfkünstler in Hirschhorns Turnhallen diverse Kampfdisziplinen mit verschiedenen historischen Waffen nach Vorlagen und Fechtbüchern aus dem 14. bis 17. Jahrhundert. "Im Fokus stehen dabei für uns definitiv die Kampfkunst und der Kampfsport", erklärt Vereinsvorsitzender Heiko Schuster. "Die Schaukämpfe, wie wir sie zum Beispiel auch beim Hirschhorner Ritterfest vorführen, sind nur ein Teil von dem, was wir machen."

In den vergangenen Wochen nun hatten sie immer wieder besondere Fechtschüler bei ihrem Training in Hirschhorn und zuletzt auch auf der Festspielbühne zu Gast: Artus-Darsteller Nikolaj Alexander Brucker, "Lancelot" Sascha Krebs und die übrigen Ritter-Darsteller ließen sich in einem Fechtkurs von Heiko Schuster fit machen für den ritterlichen Bühnenkampf.

Wie es zur Zusammenarbeit zwischen "Kampfhûs" und den Schlossfestspielen kam? "Als meine Frau, Chorsängerin Christel Hock, vor einigen Monaten erfuhr, dass das Musical "Artus - Excalibur" in diesem Sommer auf dem Spielplan der Schlossfestspiele stehen würde, fragte sie bei Intendant Rainer Roos nach: ‚Soll da auch gekämpft werden? Ich kenne da jemanden…‘", erzählt Kampfhûs-Mitglied Joachim Maier. Mit einer Kampfchoreografie stellte sich die Hirschhorner Truppe beim Casting im Frühjahr vor. Auch eine Auswahl ihrer Waffen hatten sie mitgebracht. "Rainer Roos und Regisseur Sascha Oliver Bauer waren begeistert", berichtet Heiko Schuster. "Wir wurden engagiert."

Unter Berücksichtigung der Vorgaben des Regisseurs entwickelten die Kampfhûs-Leute die Kampfchoreografien für Zwingenberg. Einer von ihnen, Oleg Lapochkin, erhielt gar eine Rolle im Stück: die des Artus-Gegners "Sir Gareth". 2010 von Russland nach Deutschland gekommen, verfügt Lapochkin bereits über reichlich Schauspielerfahrung, ist er in seiner Freizeit doch Mitglied des "Theater-Ateliers" in Stuttgart. Während seiner beruflichen Tätigkeit bei Catalent in Eberbach trat er 2008 "Kampfhûs" bei. Und auch nach dem Umzug nach Schorndorf ist er dem Hirschhorner Verein treu geblieben und nimmt die weite Anfahrt in Kauf, um beim wöchentlichen Training dabei zu sein.

Wie es den Kämpfern aus Hirschhorn bei den Festspielen gefällt? "Das ist ein Highlight für uns, dass wir hier bei "Artus" mitwirken können", bekundet Kampfhûs-Mann Robert Lindner. "Ich bin positiv überrascht, wie konzentriert hier alles abläuft", sagt Schuster. "Mit den Solisten lässt sich sehr gut arbeiten, die haben gar keine Starallüren." "Toll" finden die Kampfhûs-Leute es auch, "mal hinter die Kulissen einer solchen Produktion zu schauen, zu sehen, wie sowas abläuft und was da für eine Arbeit hinter steckt".

Am Ende des Musicals müssen alle Kampfhûs-Kämpfer das Zeitliche segnen. "Wir stellen ja die Bösen dar", erläutern die Männer. "Aber wir sind nicht nur böse", fügt Oleg Lapochkin hinzu. "Es ist wie im richtigen Leben: Wir haben bei unserer Rolle auch gute Seiten in uns."