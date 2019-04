Von Alexander Rechner

Mosbach-Diedesheim. Die Lage ist ernst, die rund 200 Mitarbeiter der Zuse Hüller Hille Werkzeugmaschinen GmbH bangen um ihre Arbeitsplätze. Der 1947 als Maschinenfabrik Diedesheim gegründete Traditionsbetrieb an der Diedesheimer Steige ist in die Zahlungsunfähigkeit gerutscht. Am Gründonnerstag habe das Unternehmen Insolvenzantrag gestellt, erklärte Thomas Bohlender, der bei der IG Metall Heidelberg den Maschinenbauer betreut, gegenüber der RNZ.

Bereits Anfang April war laut Aussage der Gewerkschaft ein Antrag von außen (als Fremdantrag) gestellt worden. Die Mitarbeiter haben am Dienstag erfahren, wie es weitergehen soll. Rechtsanwalt Marcus Winkler, der am Morgen vom Amtsgericht Mosbach zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden war, rief noch am selben Tag die Angestellten zu einer Betriebsversammlung zusammen. Die Spannung war groß.

In dieser Zusammenkunft habe der vorläufige Insolvenzverwalter laut Thomas Bohlender die Situation und die einzelnen Optionen offen dargelegt. Demnach könne das Insolvenzverfahren entweder zum 1. Mai oder zum 1. Juni eröffnet werden. "Wie er uns sagte, ist die Zeitspanne bis 1. Mai zu kurz, um das Unternehmen fortzuführen", erläuterte Bohlender. Schließlich müsste ein Konzept entwickelt, Kundenaufträge akquiriert und Insolvenzgeld beantragt werden. "Hierzu reichten die wenigen Tage einfach nicht aus", schilderte Thomas Bohlender die dramatische Situation. "Die Herausforderung dabei ist: Die Mosbacher Kollegen müssen bei einem Insolvenzstart Anfang Juni auf das im Februar nicht gezahlte Entgelt verzichten", erklärte Bohlender.

In einer weiteren Betriebsversammlung am Mittwoch haben die rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Diedesheim dem Betriebsrat und der IG Metall gegenüber signalisiert, auch weiterhin zum Unternehmen zu stehen und die durch den vorläufigen Insolvenzverwalter angestrebte Sanierung zu unterstützen. "Einstimmig, ohne Enthaltung hat die Belegschaft entschieden, auf das Insolvenzgeld für Februar zu verzichten", führte Thomas Bohlender aus, der die Versammlung moderierte. Mehr als zwei Stunden habe man miteinander gesprochen. Es sei eine bewegende und emotionale Versammlung gewesen, beschrieb der Gewerkschafter die Gefühlslage der Belegschaft.

"Das Ergebnis ist ein eindeutiges Zeichen der Mitarbeiter für das Unternehmen und für die Region", meinte Bohlender. Nun habe der vorläufige Insolvenzverwalter rund fünf Wochen Zeit, die Weichen für eine Fortführung des Unternehmens zu stellen. Bohlender ist indes davon überzeugt, dass die Lichter des Betriebs an der Diedesheimer Steige nicht ausgehen werden - das Traditionsunternehmen eine Zukunft hat. "Schließlich hält die Belegschaft als Mannschaft die Firma schon so lange ohne Führungskräfte am Laufen", begründete er seine Ansicht und ergänzte: "Zudem stellt man Werkzeugmaschinen in Premium-Qualität her." Die Hoffnung der IG Metall ruht nun darauf, dass der vorläufige Insolvenzverwalter neue Kunden akquiriert, die das Auftragsbuch füllen und einen neuen Investor findet.

Marcus Winkler hat indes damit begonnen, sich mit seinem Team vor Ort einen Überblick über die wirtschaftliche Ausgangssituation des Maschinenbauers zu verschaffen. "Wir werden jetzt schnellstmöglich Gespräche mit allen wesentlichen Beteiligten aufnehmen und alle uns zur Verfügung stehenden Sanierungsoptionen prüfen", erklärte Winkler. Dabei will er eng mit der zweiten Führungsebene vor Ort und dem Betriebsrat des Unternehmens zusammenarbeiten. Wie der Rechtsanwalt sagte, erhält die Belegschaft für die Monate März bis Mai Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit. Eine entsprechende Vorfinanzierung werde derzeit in die Wege geleitet.

Der Geschäftsbetrieb von Zuse Hüller Hille wird laut dem vorläufigen Insolvenzverwalter aufrechterhalten und im vollen Umfang fortgeführt. Nun sei es aus Sicht von Thomas Bohlender wichtig, für die 200 Beschäftigten in Mosbach eine Perspektive zu finden.