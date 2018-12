Von Heiko Schattauer

Nüstenbach. Die karierte Hose von damals hat Achim Münch noch. Und auch an den ersten Arbeitstag in Nüstenbach kann sich der Gastronom noch erinnern: "Die haben uns ja die Bude eingerannt", erzählt Münch lächelnd - der erste Öffnungstag des "neuen" Landgasthofs "Zum Ochsen" im beschaulichen Mosbacher Weiler lockte viele Gäste in das kleine Lokal von Achim und Heyley Münch. Ziemlich genau 25 Jahre ist das her, und die Gäste kommen immer noch gerne und regelmäßig in den Ochsen, nur verteilen sie sich inzwischen etwas angenehmer.

"Es war ein aufregendes Gefühl", ist auch bei Heyley Münch die Anfangszeit noch durchaus präsent, auch wenn seither unzählige Tische eingedeckt und abgeräumt und mindestens ebenso viele Menschen kulinarisch verwöhnt wurden. Seit 20 Jahren findet sich das Lokal der Münchs im "Bib Gourmand" von Michelin, wird als kleiner Landgasthof mit guter Küche empfohlen. "Da waren wir viele Jahre die einzigen aus der Region drin", sagt Heyley Münch nicht ohne Stolz. Die vielen Stammgäste, die man immer wieder im Ochsen begrüßen und bewirten kann, wissen Küche, Koch, Service und Atmosphäre aber auch ohne den Tipp der erfahrenen Restaurantkritiker zu schätzen.

Auch wenn sich das Lokal mit den Jahren natürlich verändert hat (und etwa um eine fein renovierte Event-Scheune erweitert wurde) - seinen Charme hat es sich erhalten. Und auch das Team ist ein gewachsenes: "Die meisten sind schon viele Jahre hier", unterstreicht Küchenchef Münch die Kontinuität, für die vor allem auch Kellner Roland Münch steht. Für den Schwager von Achim Münch scheint der Titel Servicefachkraft einst erfunden worden zu sein.

Natürlich gab es in den mehr als 25 Betriebsjahren neben reichlich Höhen auch immer mal wieder Tiefen, geschäftlicher wie persönlicher Art. Und natürlich ist aus der Aufregung von einst in vielen Bereichen eine gesunde Routine geworden. "Aber was wir machen, macht eben immer noch viel Spaß", bekräftigen Heyley und Achim Münch. Dabei wollten die beiden gar nicht so lange bleiben in Nüstenbach. Nachdem sie zuvor in Amerika eine Gastronomie betrieben hatten, hatte das Paar im Sommer 1993 das Gasthaus im Dorf übernommen. "Sieben Jahre waren unser Plan", skizziert Heyley Münch das Zeitfenster, das man sich in Bezug auf den Betrieb des Ochsen gesetzt hatte.

Dass es ganz anders kam, liegt auch an Nüstenbach selbst. "Es war Frühling, die Apfelbäume blühten, das war so romantisch", hat Heyley Münch noch immer ein klares Bild vor Augen. Vom dem, was sie vor 25 Jahren gesehen hat, als sie mit Ehemann Achim das erste Mal die Kurven Richtung Nüstenbach hinab gefahren ist, um sich das kleine Restaurant anzuschauen.

Der Charme des Dörfchens und des in seiner Mitte gelegenen, 1893 erbauten Gasthauses wirken noch immer, die New Yorkerin und der Eberbacher sind längst Nüstenbacher, haben das Haus bereits wenige Jahre nach ihrer Ankunft gekauft.

Apropos Jahre: Noch einmal 25 davon will das Gastro-Paar in den Mitfünfzigern nicht mehr unbedingt machen, "aber ein paar schon noch", so Heyley und Achim Münch unisono. Es macht den beiden eben immer noch Spaß - und die ganz besondere Nüstenbacher Romantik wirkt ja offenbar auch noch ...