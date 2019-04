Von Ursula Brinkmann

Binau. Der um 14.32 Uhr war’s nicht, der um 14.43 Uhr auch nicht. Doch der Zug um 14.52 Uhr war der erwartete am Binauer Bahnhof - obwohl nicht einmal im Zeitplan. Denn die S-Bahn, die am Sonntagnachmittag einfuhr, war eine besondere: Sie fuhr nämlich zu ihrer eigenen Taufe ein.

Die wiederum mit den Geburtstagsfeierlichkeiten der Gemeinde Binau zu tun hat. Das S-Bahn-Fahrzeug mit der Nummer 425.223 trägt fortan den Namen "Binau". Bürgermeister René Friedrich und Frank Klingenhöfer entfernten zuerst die S-Bahn-rote Folie und förderten damit den Namenszug zutage, um anschließend das Fahrzeug mit einer Magnumflasche Sekt zu taufen.

Klingenhöfer ist Vorsitzender der Regionalleitung DB Regio Mitte und Chef der S-Bahn Rhein-Neckar. Er freue sich, die Gemeinde Binau anlässlich ihres 1250. Gemeindejubiläums als neuen S-Bahn-Paten zu begrüßen. "Die Strecke entlang des Neckars gehört zu den landschaftlich attraktivsten im S-Bahn-Netz", sagte er über die 2003 aus der Taufe gehobene, die mit 202 Kilometern längste S-Bahn-Strecke in Deutschland.

Auch Bürgermeister Friedrich freute sich über den neuen mobilen Botschafter seiner Gemeinde: "Möge sie durch ihren schönen neuen Namen ein Stück unserer herrlichen Heimat in die ganze Metropolregion tragen." "Jede S-Bahn", rechnete Frank Klingenhöfer vor, "trägt den Namen durchschnittlich rund 150.000 Kilometer pro Jahr durch das S-Bahn-Netz."

Am Binauer Bahnhof, der im Jargon der Bahn lediglich ein Haltepunkt ist, hatten sich bei schönstem Frühlingswetter zahlreiche Menschen versammelt. Ohnehin war das Areal wegen der benachbarten Gewerbeschau für den Verkehr gesperrt. Das schmucke Bahnhofsgebäude wurde zum Dorfgemeinschaftshaus mit Jugendraum umgestaltet, der sogar einen Prospekt des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar ziere, wie René Friedrich bemerkte.

"Hier sieht man, dass man mit dem ÖPNV Leute anlocken kann", überbrachte der Erste Landesbeamte des Neckar-Odenwald-Kreises, Dr. Björn-Christian Kleih, die Grüße des Landrats. Er gratuliere gleich dreifach: "Zum Erfolgsmodell S-Bahn Rhein-Neckar, zum Täufling und zur 1250-Jahr-Feier der Gemeinde".

Die Gesamtflotte der S-Bahn Rhein-Neckar besteht aus 77 Fahrzeugen; sie wurden 2016 umfassend für insgesamt 42 Millionen Euro erneuert. Mit der "Binau" hat das 22. Fahrzeug einen Namen bekommen. Bürgermeister Friedrich war beim Kollegen Thomas Ludwig in Seckach auf die Idee gekommen, hatte das Dorfjubiläum schon im Blick und fragte bei der DB Regio Mitte an. "Kosten tut es nichts." Nun prangt der Namenszug seiner Gemeinde an jedem der beiden Triebzüge und wird von Osterburken bis Homburg (Saar) zu lesen sein.

Dem perlenden "Taufwasser" der Erwachsenen ließen Binauer Kinder Seifenblasen folgen. Singend machten sie deutlich, dass ohne sie gar nichts laufe. Auch kein Zug. Der aber setzte sich schließlich wieder in Bewegung. Jedermann war eingeladen, in Richtung Neckarelz mitzufahren - auch ohne Ticket. "Wir kontrollieren heute nicht", ermunterte Frank Klingenhöfer die Menschen. Nach dieser Sonderfahrt geht die "Binau" in den regulären S-Bahnbetrieb über. Dann werden auch die Fahrscheine kontrolliert …