Waldbrunn. (cao) Bei der Herkulesaufgabe, das Infektionsgeschehen in der Coronapandemie einzudämmen, passieren auch immer mal wieder Fehler. In der Vergangenheit beispielsweise von der AOK Baden-Württemberg beim Versand der Berechtigungsscheine für vergünstigte FFP2-Masken im Neckar-Odenwald-Kreis, die erst im Februar mit deutlicher Verzögerung bei den Versicherten ankamen. Ebenso vom Sozialministerium, das der Johannes-Diakonie 3000 Impfdosen im März zugesagt hatte, aber nicht pünktlich liefern konnte und versäumte, den Verzug auch rechtzeitig mitzuteilen. In die Liste der Missgeschicke reiht sich nun ein weiterer Vorfall ein. Dieses Mal ist die Gemeinde Waldbrunn davon betroffen.

Denn dort sollten eigentlich bereits in dieser Woche 300 Schnelltests eintreffen – gedacht für die Kinder der Winterhauch-Grundschule, die wie alle Schüler im Bundesland zur Teilnahme am Präsenzunterricht ab dem 19. April ein negatives Testergebnis vorweisen müssen. Doch statt nach Waldbrunn im Odenwald wurde die Lieferung vom baden-württembergischen Sozialministerium versehentlich ans Rathaus im hessischen Waldbrunn im Westerwald adressiert. Dort angekommen sind die Schnelltests allerdings auch noch nicht.

Bereits vergangene Woche war Andrea Friedel-Wäsch, Hauptamtsleiterin im hiesigen Waldbrunn, der Fehler in der Versandliste aufgefallen. Zuvor hatte sie die Bestellung mit der Adresse der Winterhauch-Grundschule beim baden-württembergischen Gemeindetag aufgegeben. Dieser fungierte allerdings nur als Sammelstelle im Land und leitete die georderten Kontingente zahlreicher Kommunen ans Sozialministerium weiter, wie eine Sprecherin erklärte. "An den uns übermittelten Adressen haben wir keine Änderungen vorgenommen."

Als der Fehler in Waldbrunn auffiel, habe man umgehend die Verantwortlichen über die Verwechslung informiert, berichtet Bürgermeister Markus Haas. Da die Lieferung noch in den Osterferien erfolgen sollte, so vermutet Haas, "hat das Ministerium die Schnelltests sinnvollerweise nicht an die Schulen, sondern an die Verwaltungen als Schulträger versenden wollen". Dabei habe sich dann wahrscheinlich der Fehler eingeschlichen. "Es kommt auch immer mal wieder vor, dass wir Post bekommen, die eigentlich nach Waldbrunn in Hessen oder Waldbrunn bei Würzburg gehen sollte."

"Wer jetzt wann, wie oder wo etwas falsch gemacht hat, lässt sich nicht mehr eindeutig rausfinden. Die gute Nachricht: Die Lieferungen sind auf dem Weg und erfolgen in den nächsten Tagen", teilte das Sozialministerium gestern Nachmittag mit. Für Bürgermeister Haas ist das Missgeschick halb so wild. "Durch unsere kommunale Teststation hätten wir zur Not selbst ausreichend Tests für die Grundschüler zur Verfügung gehabt."