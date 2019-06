Viel diskutiert (wie hier bei der Informationsveranstaltung im Rathaussaal) wurde und wird über die Zukunft der Werkrealschulen in Mosbach. Aufgrund der aktuellen Anmeldezahlen für die 5. Klasse an Lohrtal- und Müller-Guttenbrunn-Schule soll nun eine Schülerlenkung erfolgen. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Seit Freitagnachmittag sind Ferien, Pfingsten sei dank. In Mosbach ist das Thema Schule aber auch in der Ferienzeit präsent, zumindest wenn es um die Werkrealschule (WRS) und deren Zukunft geht. Für die gibt es zwar einen mehrheitlich gefassten Gemeinderatsbeschluss zum Erhalt von zwei eigenständigen WRS-Standorten. Wirklich geklärt ist die Gemengelage damit aber nicht. Zuletzt tauschte man sich an einem runden Tisch über die viel diskutierte Situation aus, Stadtverwaltung Mosbach, Verantwortliche von Lohrtal- und Müller-Guttenbrunn-Schule, Geschäftsführender Schulleiter und Vertreter des Staatlichen Schulamtes Mannheim bildeten die Runde.

Als Erkenntnis aus diesem Austausch und den jüngsten Entwicklungen an den beiden Werkrealschulen in Trägerschaft der Stadt Mosbach bleibt festzuhalten: Aufgrund des derzeitigen Stands an Anmeldungen an den jeweiligen Standorten wird das Staatliche Schulamt (auf Bitte der Stadt und dem Gemeinderatsbeschluss folgend) eine sogenannte Schülerlenkung vornehmen.

Das heißt konkret: Einige Eltern, die ihr Kind für das Schuljahr 2019/20 an der Lohrtalschule (LS) für die Eingangsklasse der Werkrealschule angemeldet haben, werden - so die Auskunft von Oberbürgermeister Michael Jann - nun in den kommenden Tagen Post vom Schulamt erhalten. In diesem Schreiben wird den Eltern mitgeteilt, dass ihr Kind an die Müller-Guttenbrunn-Schule (MGS) "gelenkt" werden soll.

Hintergrund sind bis dato eingegangenen Schüleranmeldungen an Lohrtal- und Müller-Guttenbrunn-Schule. Im Lohrtal sollen sich demnach 30 Schüler für die künftige 5. Werkrealschulklasse angemeldet haben, im Masseldorn deren acht. Für OB Jann leitet sich daraus und in Bezug auf den entsprechenden Paragrafen im Schulgesetz die Konsequenz der Schülerlenkung ab. Intention des Handelns sei, in Mosbach beide Werkrealschulstandorte zu erhalten und nach Paragraf 88 des Landesschulgesetzes "möglichst gleich große Klassen zu bilden", so Jann. Folglich habe man das Schulamt um Lenkung gebeten. Elf (weitere) Schüler sollen nun also in der Müller-Guttenbrunn-Schule in ihre Werkrealschulzeit starten.

Was die Schülerlenkung angeht, geht man an der MGS mit. "Die Beschlusslage ist eigentlich eindeutig", sagt der stellvertretende Schulleiter Georg Manhertz. Schülerlenkung gebe es auch an anderen Standorten, und dieses Instrument funktioniere durchaus. Für Manhertz wird es allerdings "höchste Zeit", dass die Planungen für das kommende Schuljahr in Bewegung kommen.

Mehrfach sei er in den vergangenen Tagen und Wochen von Eltern angesprochen worden. Die Frage sei immer die gleiche gewesen: "Wie geht es denn jetzt weiter?" Manhertz verweist auf die räumlichen Kapazitäten und die Ausstattung an der MGS, die in den vergangenen Jahren für rund 2,7 Mio. modernisiert wurde: "Wenn diese Möglichkeiten nicht genutzt würden, wäre das sehr schade." Es gehe um das Wohl der Schüler - und das sieht er in kleineren Klassen und mit ausreichend Platz besser berücksichtigt. Für die MGS ist allerdings auch klar: Wenn man (wie 2018/19) keine Eingangsklasse (mindestens 16 Schüler) bilden kann, wird es künftig keinen Werkrealschulstandort mehr im Masseldorn geben.

An der Lohrtalschule beurteilt man die Gesamtsituation anders. Schulleiter Carsten Uhrig sieht "keine Notwendigkeit für eine Schülerlenkung", da man mit den aktuell 30 angemeldeten Schülern nicht über der vorgeschriebenen Einzügigkeit liege - und folglich eine Eingangsklasse bilden und (trotz knapper räumlicher Kapazitäten) am Standort im Lohrtal unterbringen und unterrichten könne.

Für Uhrig steht der Elternwunsch im Vordergrund, er verweist in diesem Zusammenhang auch auf die freie Schulwahl. Nicht nur die spricht seiner Einschätzung zufolge gegen eine Schülerlenkung. Vielmehr sieht der LS-Schulleiter die Gefahr, dass die betroffenen Fünftklässler sich dann für eine andere Schulart und nicht für die Werkrealschule entscheiden. "Eine Schülerlenkung trägt nicht zur Stärkung des Werkrealschulstandorts Mosbach bei", ist sich Carsten Uhrig sicher.

So oder so, das Instrument Schülerlenkung kommt nun zum Einsatz. "Kriteriengeleitet" werde dieses Verfahren eingesetzt, erklärt Uwe Wurz vom Staatlichen Schulamt Mannheim auf Nachfrage der RNZ, wie die zu lenkenden Schüler ausgewählt werden. Ein Kriterium sei etwa, dass Geschwisterkinder auf jeden Fall an derselben Schule unterrichtet werden sollen. "Wichtig ist, dass wir ein gutes WRS-Angebot vorhalten können", sagt Wurz. Die Schülerlenkung sieht er dafür als eine mögliche Option. Ungeachtet dessen verweist er aber auch darauf, dass Anmeldungen für das kommende Schuljahr ja immer noch möglich seien, sich die Ausgangssituation also möglicherweise noch verändere.

Die kommenden Tage und Wochen müssen nun zeigen, wie die Schülerlenkung wirkt, wie die Zahlen an beiden Werkrealschulstandorten sich am Ende entwickeln. Das kommende Schuljahr rückt schließlich unaufhaltsam näher.