Von Heiko Schattauer

Mosbach. Schule - seit Anfang vergangener Woche läuft sie wieder. Das Thema Schule beschäftigt aber nicht nur diejenigen, die sie jetzt wieder regelmäßig besuchen müssen, sondern auch die Verantwortlichen, die sich um die Zukunft der Bildungseinrichtungen kümmern sollen. In der Großen Kreisstadt Mosbach nimmt das Thema Schule (schon immer) eine bedeutende Rolle ein, schon ob der Vielfalt der schulischen Angebote und der Vielzahl der schulischen Einrichtungen. Seit geraumer Zeit und zuletzt mit zunehmender Intensität drehen sich die Diskussionen um die Zukunft der Werkrealschule und um die beiden Schulstandorte Müller-Guttenbrunn- und Lohrtalschule.

Allein der Umstand, dass eine Beschlussvorlage zur künftigen Konzeption der beiden Grund- und Werkrealschulen in der Dezembersitzung des Mosbacher Gemeinderats kurzfristig geändert werden sollte und dann komplett von der Tagesordnung verschwand, verdeutlicht die Bedeutung der Thematik. Und lässt zudem erahnen, dass es noch Gesprächs- und Austauschbedarf gibt.

Den wollte man nun dieser Tage im Rathaus bedienen: Mit Oberbürgermeister Michael Jann und den "Schulverantwortlichen" der Stadtverwaltung fanden sich die Schulleiter und Stellvertreter beider Schulen, Elternbeiratsvorsitzende samt Stellvertretern, der geschäftsführende Schulleiter in Mosbach, der zuständige Vertreter des Staatlichen Schulamts und die Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen an einem großen runden Tisch, um das offensichtlich heikle Thema gemeinsam zu beleuchten.

OB Jann sah darin einen "fruchtbaren Austausch" mit "sachlichen und konstruktiven Gesprächen". Nach der Sitzung im Dezember sei klar geworden, dass es noch Diskussionsbedarf gebe, so Jann, der nun mögliche Missverständnisse ausräumen und aufkeimende Ängste abbauen will. So habe man unter anderem vereinbart, dass sich die Schulleitungen mit ihren jeweiligen Elternvertretungen noch einmal intensiv austauschen sollen. Ende Januar will man dann auch im Rahmen eines öffentlichen Informationsabends (Eltern) aufklären, wie die Zukunft an den beiden Grund- und Werkrealschulstandorten aussehen soll.

Zur Erinnerung: Auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung vom 12. Dezember fand sich zunächst eine Beschlussvorlage zur neuen Werkrealschulkonzeption der Großen Kreisstadt Mosbach, die eine neue Grund- und Werkrealschule Mosbach mit den beiden Standorten Masseldorn und Lohrtal vorsah. Die Grundschulbezirke sollten nach dieser Vorlage erhalten bleiben, die Werkrealschulklassen auf beide Standorte verteilt werden, heißt: die Klassentufe 5 bis 7 im Lohrtal, die Klassen 8 bis 10 im Masseldorn unterrichtet werden.

In dieser Vorlage wurde zudem die Aufhebung der MGS als eigenständige Grund- und Werkrealschule beschrieben. Kurz vor der Sitzung hatten die Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat einen Alternativvorschlag ins Spiel gebracht, welcher die MGS als eigenständige Grundschule und die Werkrealschule der Lohrtalschule an zwei Standorten vorsah. Am Ende wurde eine Entscheidung über die künftige Konzeption vertagt.

Verwirrung, Missstimmung und Angst hat bei der Diskussion um die weitere Ausrichtung vor allem die Standortfrage ausgelöst. So mancher sah nämlich bereits den Schulstandort Masseldorn verschwinden. An dem will man aber, das betont Michael Jann, gar nicht rütteln. Er verweist darauf, dass sich an den Schulbezirken nichts ändern werde.

In Bezug auf die Grundschul-Standorte geht er inzwischen sogar deutlich in "Vorleistung" - und spricht eine Bestandsgarantie bis zum Jahr 2035 aus. Die prognostizierten Schülerzahlen seien stabil, weshalb Jann die im Vorjahr gegebene Zusage nun deutlich verlängern will. Ob der Herausforderungen, die die Unterhaltung der Schulstandorte mit sich bringen, ein mutiges, wenn auch klares Bekenntnis. Zum Grundschulstandort im Masseldorn - wie auch zu den weiteren im Stadtgebiet.

In Bezug auf die künftige Werkrealschulkonzeption sieht Jann ohnehin einen weitestgehenden Konsens. An der Lohrtalschule ist der Raum knapp, am unlängst für 2,5 Mio. Euro aufgewerteten Standort im Masseldorn sind Kapazitäten frei. Also scheinen Synergieansätze hier bei einer Zusammenführung möglich. Plan sei weiterhin, künftig eine Schule mit zwei Standorten zu haben, unter einer Schulleitung. "Das kann schon Sinn machen", findet OB Jann und verweist auf das Staatliche Schulamt und den geschäftsführenden Schulleiter in Mosbach, die seine Einschätzung teilten.

"Wichtig ist, dass man das Ganze aus Schülersicht betrachtet", findet Marco Schirk als eben jener geschäftsführende Schulleiter, der die Sorgen mancher Eltern nachvollziehen kann und den Erhalt der Grundschulstandorte für elementar - weil von den Eltern klar gewünscht - hält. Der nun abgehaltene Austausch aller Beteiligten sei wichtig und richtig gewesen, auch wenn Schirk einräumt: "Dieses Gespräch hätte vielleicht früher stattfinden sollen, dann hätte man böses Blut vermeiden können." Schirk hatte in der Dezembersitzung die Vertagung einer Entscheidung zur Konzeption vorgeschlagen.

Als "sinnvoll und zielführend" bewertet einstweilen auch Carsten Uhrig, Schulleiter der Lohrtalschule, den Austausch in der Beteiligten-Runde. Eine neue Konzeption biete auch große Chancen; Uhrig sieht "Win-win-Situationen" für die Schüler.

Konstruktive Gespräche bestätigt auch Dirk Wendel-Frank, Leiter der Müller-Guttenbrunn-Schule. Insgesamt fällt sein Fazit aber weniger positiv aus, mögliche Alternativen habe man nicht wirklich thematisiert: "Mit dem Verfahrensverlauf kann ich nicht zufrieden sein." Auch die Grundschulgarantie kann Wendel-Frank nicht recht überzeugen; ihm fehlt eine Gesamtkonzeption für die Schullandschaft in Mosbach. Der MGS-Schulleiter sieht sich auch als Getriebener der Situation. Denn klar sei: "Es muss eine Entscheidung her, Eltern brauchen Planungssicherheit." Der Gemeinderat sei jetzt in der Verantwortung.

In der Tat: Nach einer weiteren Informations- und Austauschrunde Ende Januar soll in der Februarsitzung eine "stimmige Beschlussvorlage" (OB Jann) im Gemeinderat zur Abstimmung kommen.