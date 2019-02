Von Heiko Schattauer

Mosbach. Es gibt Gesprächsbedarf - das war schon vor der (ersten öffentlichen) Informationsveranstaltung der Stadt zur geplanten neuen Werkrealschulkonzeption in Mosbach klar. Nach mehr als zwei Stunden Information, Frage-Antwort-Runden und Diskussion im gut gefüllten Unteren Rathaussaal gab es am Mittwochabend auch einige Erkenntnisse. Die waren zwar nicht unbedingt alle neu, aber mitunter doch klarer als bisher - auch wenn es nicht auf alle Fragen aus der Zuhörerschaft tatsächlich befriedigende Antworten gab.

Hintergrund Das Werkrealschulkonzept Gemeinsam mit den Schulleitern von Lohrtal- und Müller-Guttenbrunn-Schule, dem Geschäftsführenden Schulleiter der Stadt Mosbach (Marco Schirk) und Schulamtsvertreter Uwe Wurz haben die "Schulbeauftragten" der Stadtverwaltung ein Konzept für die Zukunft der Werkrealschule ausgearbeitet. Die Konzeptinhalte: Beide [+] Lesen Sie mehr Das Werkrealschulkonzept Gemeinsam mit den Schulleitern von Lohrtal- und Müller-Guttenbrunn-Schule, dem Geschäftsführenden Schulleiter der Stadt Mosbach (Marco Schirk) und Schulamtsvertreter Uwe Wurz haben die "Schulbeauftragten" der Stadtverwaltung ein Konzept für die Zukunft der Werkrealschule ausgearbeitet. Die Konzeptinhalte: Beide Schulen - Lohrtalschule und Müller-Guttenbrunn-Schule - bilden ab Schuljahr 2020/2021 eine Grund- und Werkrealschule und erarbeiten ein gemeinsames Schulkonzept. Der Unterricht im Sekundarbereich wird wie folgt verteilt: Standort Lohrtal: Klassenstufe 5 bis 7; Standort Masseldorn: Klassenstufe 8 bis 10. Alle bislang gebildeten Grundschulbezirke sollen bis ins Jahr 2035 erhalten bleiben. So soll sichergestellt werden, dass es weiterhin an beiden Standorten eine Grundschule und Teilbereiche einer Werkrealschule gibt. Beide Schulstandorte bleiben in Betrieb. Mit dem neuen Konzept stünde für den Sekundarbereich ein ausreichendes Raumangebot zur Verfügung, die Kapazitäten an der MGS würden genutzt, an der LS müsste nicht erweitert, auch müsste kein Schüler abgewiesen werden. Bei einem Fortbestand einer eigenständigen Müller-Guttenbrunn-Grundschule sieht man aus schulorganisatorischer Sicht viele Nachteile, bei einer Schule und Schulleitung würden zudem "klare Zuständigkeitsregelungen" geschaffen. Ausgangspunkt der neuen Werkrealschulplanung waren die jüngsten Entwicklungen an MGS und LS: An der MGS waren zuletzt kontinuierlich rückläufige Schülerzahlen im Sekundarbereich zu verzeichnen (aktuell 75), während es einen Höchststand der Schülerzahlen im Sekundarbereich an der LS gibt (aktuell 200). An der MGS konnte zuletzt keine 5. Klasse gebildet werden, Folge war ein "Blauer Brief" vom Schulamt, die Schließung der WRS vor Ort droht. An der MGS findet sich ein über den eigentlichen Bedarf hinausgehendes Raumangebot, an der LS beklagt man seit mehreren Jahre Raumnot.

Die erste Erkenntnis war bereits zu Beginn der Veranstaltung offensichtlich: Von denjenigen, die man seitens der Stadt mit dem Infoabend erreichen wollte, waren nur wenige der Einladung gefolgt. "Es ist schon ein bisschen enttäuschend, dass so wenige Eltern gekommen sind", befand Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann am Ende der Veranstaltung gegenüber der RNZ. Unter den rund 70 Gästen, die sich im Unteren Rathaussaal eingefunden hatten, outete sich auf Nachfrage von Moderatorin Friederike Kroitzsch nur etwa ein Dutzend als Eltern von Schülern der beiden von den Planungen betroffenen Müller-Guttenbrunn- und Lohrtalschule.

"Viele Eltern von Kindern, die an der Müller-Guttenbrunn-Schule sind, glauben, dass eh schon alles entschieden ist", lieferte ein Familienvater aus dem Masseldorn einen möglichen Grund für die verhaltene Resonanz auf Einladung und Infoabend. Dabei hatte Moderatorin Kroitzsch mit Verweis auf die erst noch anstehende Entscheidung zum Thema im Mosbacher Gemeinderat am 13. Februar die Veranstaltung mit den Worten "Es ist ja noch nichts in Stein gemeißelt" eröffnet. Den regen Austausch, den sie sich für den Teil nach der Vorstellung der städtischen Planungen (präsentiert vom Amtsleiter Service, Bildung und Generationen, Eckhard Böer/siehe Hintergrund) gewünscht hatte, durfte die erfahrene SWR-Moderatorin dann ausdauernd begleiten.

Reger Austausch: Die Zukunft der Werkrealschule(n) in Mosbach wurde im Rahmen der Informationsveranstaltung der Stadt Mosbach im Unteren Rathaussaal diskutiert, von Moderatorin Friederike Kroitzsch (r.) war dabei Ausdauer gefragt, die Frage-Antwort-Runde wurde ausgiebig genutzt. Foto: Heiko Schattauer

Zuvor hatten die beiden Schulleiter noch Gelegenheit, ihre Positionen deutlich zu machen. "Wir sehen nach wie vor die Vorteile des ausgearbeiteten Konzepts", befand Lohrtal-Rektor Carsten Uhrig, während sein Kollege von der MGS, Dirk Wendel-Frank, noch einmal einen genaueren Blick auf die "Entstehungsgeschichte" jenes Konzepts warf. Er habe sehr früh Punkte genannt, mit denen er sich nicht habe identifizieren können, so Wendel-Frank, unter anderem monierte er den Passus in der Beschlussvorlage, bei dem in Bezug auf eine neue Schule nur von der Aufhebung der MGS die Rede war. Mögliche Alternativvorschläge seien seiner Meinung nach nicht adäquat erörtert worden.

Von den Schul- und Verwaltungsvertretern wollten die Zuhörer in der offenen Fragerunde alsdann unter anderem wissen, wie es überhaupt zur Raumenge an der Lohrtalschule (Stichwort konzipierte Einzügigkeit/praktizierte Zweizügigkeit an der WRS) kommen konnte und ob es eine Vorprägung der Planungen seitens des Schulamts oder des Geschäftsführenden Schulleiters gab. Auch ein von Bürgerseite ausgemachter genereller Mangel an Schulplanung kam zur Sprache, ebenso das (mögliche) Instrument der Schülerlenkung. Nicht alle Fragesteller fanden am Ende zufriedenstellende Antworten in der Diskussion des "zutiefst emotionalen" (so ein Zuhörer) Themas.

"Wir haben eine beratende Funktion", unterstrichen sowohl Schulamtsvertreter Uwe Wurz wie auch der Geschäftsführende Schulleiter Schirk in Bezug auf die erfragte Positionierung. In dieser Funktion habe man gemeinsam mit den andern Beteiligten sehr wohl auch Alternativen diskutiert und abgewogen - "und zwar nicht einseitig", so Marco Schirk weiter. Am Ende habe man einen Kompromiss erarbeitet. "Und hinter diesem stehe ich natürlich", so Schirk, "denn er stellt die beste Lösung für die Schüler dar." Schulamtsdirektor Wurz bestätigte auf Nachfrage, dass es über die geplante Konzeption auch genehmigungsfähige Alternative gebe. "Die Entscheidung trifft der Schulträger".

Wie es weitergehen soll an den beiden Grund- und Werkrealschulstandorten Müller-Guttenbrunn- und Lohrtalschule muss der Gemeinderat Mosbach entscheiden. Foto: Heiko Schattauer

Diese Entscheidung soll/muss bald fallen. Weshalb wohl auch ein (allerdings recht kleiner) Teil des Gemeinderats die Informationsveranstaltung zur weiteren Informationsgewinnung nutzte. "Wir haben keine festgezurrte Meinung", bekannte Hartmut Landhäuser, dass bei der SPD die Entscheidungsfindung noch im Gange ist. Er forderte die Verwaltung auf, noch einmal intensiv auszuarbeiten, warum der Betrieb einer eigenständigen MG-Grundschule (mit eigener Leitung) neben einer Werkrealschule unter Leitung der Lohrtalschule am Standort im Masseldorn nachteilig sei.

Elisabeth Laade (Alternative Liste) hatte zuvor bedenken in Bezug auf die geplante Konzeption angemeldet, die Betreuung von zwei Schulstandorten durch eine Schulleitung hält sie für problematisch. Werner Baier (CDU) erinnerte (explizit nicht für die gesamte Fraktion sprechend) daran, dass jenes Konzept im entsprechenden Ausschuss intensiv vorberaten worden wäre und für die Sicherung der WRS-Zukunft "das Beste" sei.

"Mosbach braucht eine gute Werkrealschule", waren sich derweil die beiden Schulleiter grundsätzlich einig. Die Vorstellung, wie es für ihre jeweilige Schule weitergehen soll, unterscheidet sich aber: "Ich würde mir eine eigenständige Müller-Guttenbrunn-Grundschule und eine weitere Nutzung der Räume vor Ort wünschen", bekannte Dirk Wendel-Frank. Die Lohrtalschule sei da gerne willkommen. "Wir wollen nicht als Gäste an einen anderen Standort gehen", stellte Carsten Uhrig diesbezüglich klar - und verwies beim "Wir" auf Schulleitung, Kollegen und Eltern. Man sei bereit für einen Neuanfang, gebe dafür auch den eigenen Namen auf. "Aber es gibt eben auch Grenzen", so Uhrig in Bezug auf eine Rolle als Gastschule.

Der Gemeinderat muss nun entscheiden, wie es für die beiden Schulen weitergeht, wie die neue Werkrealschulkonzeption aussehen soll. Der Beschlussvorschlag für die Februarsitzung sieht die Bildung einer neuen Grund- und Werkrealschule Mosbach mit einer Schulleitung und zwei Standorten im Lohrtal und im Masseldorn vor.