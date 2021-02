Adelsheim. (RNZ) Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Schulen derzeit geschlossen. Eltern von Schülern, bei denen der Wechsel auf eine weiterführende Schule ansteht, brauchen dennoch Informationen über Möglichkeiten und Optionen an den Bildungseinrichtungen in der Region. Die RNZ will diese Informationen liefern – und präsentiert daher eine kleine Serie, in deren Rahmen die weiterführenden Schulen vorgestellt werden. Für die Martin-von-Adelsheim-Schule (Gemeinschaftsschule) antwortet Schulleiter Florian Loser.

​Schulleiter Florian Loser. Foto: zg

Was macht Ihre Schule so besonders?

Unsere Gemeinschaftsschule bietet eine angenehme Lernatmosphäre im Ganztagesbetrieb. Die Lernprozesse der Schüler werden mithilfe eines Lerntagebuchs geplant, dokumentiert und im Coaching-Gespräch genauer analysiert. Wir sind ein zuverlässiger Ansprechpartner für Lernerfolg und Berufsvorbereitung. Medienmentoren, Streitschlichter sowie unsere Schulsozialarbeiterin sind eine wertvolle Unterstützung im Schulalltag.

Wie sieht das pädagogische Konzept Ihrer Schule aus?

Wir sind eine leistungsorientierte Gemeinschaftsschule, die Kinder mit unterschiedlichen Begabungen berücksichtigt. Lernjobs auf drei Niveaustufen, individuelle und kooperative Lernformen, differenzierte Leistungskontrollen und -beurteilungen sowie regelmäßige Coaching-Gespräche bieten eine optimale Unterstützung. Ein längeres gemeinsames Lernen und die Entscheidung über den Schulabschluss in Klasse 8 geben Zeit für die individuelle Entwicklung.

Hintergrund Martin-von-Adelsheim-Schule > Kontakt: Martin-von-Adelsheim-Schule, Gemeinschaftsschule: Obere Eckenbergstraße 1, 74740 Adelsheim, Tel.: (0 62 91) 6 48 51 60. [+] Lesen Sie mehr Martin-von-Adelsheim-Schule > Kontakt: Martin-von-Adelsheim-Schule, Gemeinschaftsschule: Obere Eckenbergstraße 1, 74740 Adelsheim, Tel.: (0 62 91) 6 48 51 60. > Schulleiter: Florian Loser. > Schüler- und Lehrerzahl: 470 Schüler; 50 Lehrkräfte. > Schulabschluss: Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, nach Klasse 10 Übergang an eine weiterführende Schule zur Erlangung des Abiturs bzw. der Fachhochschulreife. > Anmeldung: Mittwoch, 10. März, 8 bis 16 Uhr; Donnerstag, 11. März, 8 bis 18 Uhr. Alle Infos hierzu unter www.schule-adelsheim.de.

Welche Kooperationen/Spezialisierungen gibt es?

Wir sind eine "weiterführende Schule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt" (WSB). Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Bildungspartnern hat bei uns einen hohen Stellenwert. Wir sind Standort der Sommerschule und der Hector-Kinderakademie. Ansonsten bieten wir Französisch ab Klasse 6, Technik oder AES (ab Klasse 7) und die Profilfächer NwT und Sport (ab Klasse 8) an.

Welche Schüler sind bei Ihnen genau richtig?

Es sind alle Schüler bei uns willkommen, die engagiert und motiviert sind und Neues entdecken möchten sowie Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen wollen und können. Solche Schüler tragen letztlich dazu bei, dass unsere Schule ein angenehmer Lernort ist und bleibt. Gemeinschaftsschule lebt davon, dass man sich gegenseitig mit seinen unterschiedlichen Stärken und Fähigkeiten beim Lernen engagiert unterstützt.