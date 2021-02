Neckarelz. (stk) Aufgrund der Coronapandemie sind die Schulen derzeit geschlossen. Schüler, bei denen der Wechsel auf eine weiterführende Schule ansteht, brauchen dennoch Informationen über Möglichkeiten und Optionen an den Bildungseinrichtungen in der Region. Die RNZ stellt die weiterführenden Schulen vor. Dieses Mal antwortet für das Auguste-Pattberg-Gymnasium in Neckarelz Schulleiter Dr. Thomas Pauer.

Thomas Pauer. Foto: zg

Was macht Ihre Schule so besonders?

Als eines der 44 Modellgymnasien in Baden-Württemberg bietet das APG den neunjährigen Zug zum Abitur an. Der Bildungsplan in G9 ist identisch mit dem des G8, aber das weitere Schuljahr ermöglicht uns die gründliche Vertiefung von Inhalten, die Förderung individueller Interessen und Begabungen, musisch-kulturelle und sportliche Aktivitäten, eine solide Entwicklung der Studierfähigkeit. Moderne Fremdsprachen und Latein, Mathematik und die Naturwissenschaften, Informatik und Wirtschaft, die Vorbereitung auf die sich ständig wandelnde digitalisierte Welt, die Auseinandersetzung mit der Geschichte und die Teilhabe an den politischen Prozessen der Gegenwart sind die Inhalte unseres Unterrichtens.

Wie sieht – kurz erklärt – das pädagogische Konzept Ihrer Schule aus?

Wesentliche Bausteine sind unser Unter- und Mittelstufenkonzept. Dazu gehören der intensive Austausch zwischen Eltern und Lehrern, enger Kontakt zwischen Grundschule und Gymnasium, der Aufbau einer tragfähigen Klassengemeinschaft, Klassenpaten, Streitschlichter, pädagogische Freizeit, Projekttage, die APG-Abende und das soziale Lernen mit Lions Quest sowie das Mentorat, außerdem die Präventionstage. Ziel unseres medienpädagogischen Konzepts ist die Befähigung, sachgerecht, selbstbestimmt, verantwortungsbewusst und kreativ in der medial geprägten Lebenswelt zu agieren.

Welche Kooperationen und/oder Spezialisierungen gibt es?

Wir bieten zwei sprachliche und zwei naturwissenschaftliche Profile an: Neben Englisch als erster Fremdsprache ab Klasse 5 gibt es Französisch oder Latein ab Klasse 7 und Spanisch als Profilfach ab Klasse 9. Im naturwissenschaftlichen Bereich bieten wir IMP (Informatik, Mathematik, Physik) oder NwT (Naturwissenschaft und Technik) als Profilfach an. Unsere Kooperationspartner sind die DHBW Mosbach, die Sparkasse Neckartal-Odenwald und die Johannes-Diakonie. Außerdem kooperieren wir mit der Experimenta, dem DKFZ und anderen mehr.

Welche Schüler sind bei Ihnen richtig?

Wir freuen uns auf Schüler, die neugierig und wissbegierig sind, die Ausdauer, Anstrengungsbereitschaft, Konzentrationsfähigkeit und Fleiß mitbringen. Die Gymnasialempfehlung der Grundschule bildet diese Eigenschaften üblicherweise ab.