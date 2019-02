Von Stephanie Kern

Diedesheim. 15 bis 20 Kilo auf dem Rücken, die Sonne und die Zeit im Nacken: Die Weinlese am Digeno-Weinberg in Diedesheim ist abgeschlossen, mit dem Ertrag sind die Verantwortlichen soweit zufrieden. Der Wein, der vom Schreckberg kommt, ist auf jeden Fall ein besonderer. Ein besonders sozialer. Denn durch seinen Anbau werden Langzeitarbeitslose unterstützt, die den Weg in den so genannten ersten Arbeitsmarkt zurückfinden wollen. Der Weinberg gehört der Digeno, der Dienstleistungsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises.

"Die Digeno ist eine gemeinnützige Einrichtung mit dem Ziel, arbeitsuchenden Menschen eine neue Zukunftsperspektive zu ermöglichen", heißt es auf der Webseite der Digeno. Menschen, die Arbeitslosengeld II beziehen, sind unter anderem im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten in verschiedenen Maßnahmen tätig - und bekommen so die Chance, wieder zurück in die Arbeitswelt zu finden.

Eine dieser Maßnahmen ist in jedem Jahr die Arbeit im Diedesheimer Weinberg, das Ergebnis dieser Arbeit gibt es dann in flüssiger Form als "Kreisler" zu kaufen. Sebastian Kretschmer ist gelernter Forstwirt und Arbeitsanleiter bei der Digeno. Gemeinsam mit seinen "Schütz-lingen" im Alter von 25 bis 60 Jahren und seinen beiden Kollegen war er wieder an zwei Terminen im Weinberg unterwegs. "Der Chardonnay braucht immer ein bisschen länger als der Auxerois", erklärt Kretschmer. Auf etwa einem Viertel Hektar wachsen die beiden Rebsorten für den Weißwein.

Die Arbeitsanleiter sind aber nicht nur zur Weinlese im Berg anzutreffen, mit einem Refraktometer, einem besonderen Messgerät, wird bereits in den Wochen vor der Ernte der Öchsle-Gehalt kontrolliert. Je mehr "Öchsle", also Zucker, die Traube hat, desto besser die Qualität des Weins. "Die Traubenmenge war in diesem Jahr eher unterdurchschnittlich", sagt Kretschmer. Dafür stimmte die Qualität. "Zum Glück haben die Reben nach dem Frost im April wieder gut ausgetrieben", so Kretschmer. Die Trauben werden während der Lese in einem Zuber gesammelt und dann nach Leingarten zum Weingut "Unser" gebracht. "Der baut den Wein für den Kreis aus", berichtet Kretschmer.

Schon vor der Weinlese gab es am und rund um das Grundstück einiges zu tun: Die Digeno pflegt angrenzende Wiesenstücke. Dort wurden auch große Insektenhotels und Nistkästen errichtet. "Wir versuchen, viele unterschiedliche Projekte anzubieten, um die Leute auch sinnvoll zu beschäftigen", meint Sebastian Kretschmer. Und um auch mal ein bisschen was zurückzugeben, gibt es auch mal ein Grillfest zum Abschluss einer "Baustelle". Im Frühjahr müssen die Triebe wieder geschnitten werden, das ganze Jahr über stehen diverse Pflegemaßnahmen an. Durch den halbjährlichen oder jährlichen Wechsel der Digeno-Mitarbeiter besteht auch keine Wiederholungs- und Langeweile-Gefahr.

Sebastian Kretschmer selbst trinkt übrigens lieber mal ein Bier als ein Glas Wein. Das Wissen über den Anbau der Reben hat sich vor allem einer seiner Kollegen angeeignet und es mit seinen Kollegen - ganz sozial und somit im Sinne der Digeno - geteilt. Und so wird am Schreckberg Jahr für Jahr ein ganz besonderer Tropfen produziert. Einer, der anderen zugute kommt...