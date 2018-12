Region Mosbach. (deg) Weihnachten ohne Baum? Geht gar nicht. Und für die allermeisten geht Weihnachten auch nicht ohne Krippe. Doch während beim Christbaum jedes Jahr ein neues Kapitel aufgeschlagen wird, erzählt so manche Krippe ihre ganz eigene Geschichte.

So wie die von Sophie Mathes, die sich dieser Tage bei der RNZ in Mosbach meldete. Ihr Opa, in Muckental zu Hause, hatte sie zum Einzug in Sophies erste eigene Wohnung im letzten Jahr gebaut - und ihr damit zu Weihnachten eine riesige Überraschung bereitet. In mühevoller Kleinarbeit hat der handwerklich geschickte Senior diese bildlich dargestellte Weihnachtsgeschichte komplett selbst hergestellt - natürlich mit Jesuskind, Engeln, Ochse und Esel, Hirten und Schafen und sogar mit elektronischer Beleuchtung. Entstanden ist eine einmalige - und wie auch wir finden - wunderschöne Krippe.

Sophies Geschichte (und die ihrer Krippe) hat uns wiederum veranlasst, nach weiteren ihrer Art Ausschau zu halten: Die Frage, wer wohl eigentlich die schönste Weihnachtskrippe in der Region hat, ließ sich dabei zwar nicht beantworten. Sehens- und Lesenswertes ist bei der Recherche rund um die Schmuckstücke dennoch herausgekommen.

Kaum war die "Anfrage" im sozialen Netzwerk gepostet, erreichten uns zahlreiche imposante, außergewöhnliche und auch witzige Bilder von Krippen, die in den Wohnzimmern (oder auch mal im Esszimmer) der Region ihren Platz gefunden haben. Einige von ihnen haben wir gesammelt und die mitunter durchaus besonderen Geschichten dahinter zusammengetragen.

Da wäre etwa die kolossale "Weihnachts-Krippen-Miniaturwelt" von Florian Müller aus Aglasterhausen. Die Hütte hat er vor Jahren mit seinem Opa väterlicherseits in der heimischen Garage gebaut. Die Figuren bekam Florian dann wiederum von der Oma mütterlicherseits vererbt. Im letzten Jahr hat er dann zusätzlich das Gebirge, die Landschaft mit Bach und den Ansatz einer "Stadt" hinzugefügt. "Dazu ein paar neue Figuren, Tiere und Elektronik - fertig war das "Familienwerk".

Ebenso eine "Familiensache" ist die Krippe, die bei Susanne Wolz aus Bonfeld bei Bad Rappenau im Esszimmer steht. Ihr Lebenspartner hatte das Erbstück als Bereicherung des ersten gemeinsamen Weihnachtsfestes mitgebracht - inzwischen begeistert sie auch das kleine Enkelkind. Laufend werde die Krippe durch viele Kleinigkeiten, Figuren und Tiere erweitert. In diesem Jahr haben eine Frauenfigur (damit hat sich "die Frauenquote verbessert") und ein Eichhörnchen Einzug gehalten.

Nicht vom Lebenspartner oder vom Opa, sondern von ihrem Vater hat Christina Thauer aus Gundelsheim schon vor vielen Jahren eine selbst gebaute, schicke Weihnachtskrippebekommen. Die Figuren sind handbemalt und mit Blattgold verschönert. Die Besonderheit: Die Krippe macht sogar Musik. Der Vater hatte eine Spieluhr mit "Ihr Kinderlein kommet" eingebaut.

Zwar spielt bei Martina aus Walldürn die Krippe keine Musik, aber sie hat dennoch eine ganz besondere Bedeutung für sie. Von ihrem damaligen Freund, Schreiner von Beruf, bekam Martina eine simple, schlicht schöne Holzkrippe geschenkt. Da die Krippenfiguren sehr teuer sind, hat sie diese über die Jahre hinweg bei verschiedenen Gelegenheiten von ihren Eltern, ihrer Oma und Großtanten geschenkt bekommen. Die Krippe ist für sie auch deshalb besonders wertvoll, da sie schon fast 25 Jahre alt ist und viele der lieben Personen, von denen sie die Krippenfiguren bekam, bereits verstorben sind.

Selbst ist der Mann, dachte sich Thorsten Konrad aus Mudau, und hat sich seine Weihnachtskrippe eigenhändig hergestellt. In seiner Hobby-Werkstatt sägt und baut er so einiges. Als seine Frau mal eine etwas andere Krippe wollte, fand er zahlreiche Ideen im Internet und legte sofort los. Entstanden ist eine feine Holzkrippe, die sich puzzleartig auseinanderschieben lässt.

Auch die Krippe von Tanja Blaha aus Adelsheim, die sie bereits zur ihrer Kommunion bekommen hat und die sie inzwischen jedes Jahr mit ihrer Mutter und ihren Kindern gemeinsam aufbaut, weiß mit Charme und Geschichte zu glänzen.

Welche nun die schönste Krippe in der Region ist - unsere Eingangsfrage lässt sich nicht so einfach beantworten. Geschmacksache. Zumal sich der Wert geliebter Dinge kaum vergleichen lässt. Sicher ist: Für ihre Besitzer machen die Krippen Weihnachten noch ein bisschen schöner.