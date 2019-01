Die Mosbacher Geschäfte konnten in der Weihnachtszeit 2018 weniger Umsatz verzeichnen als im Jahr davor, aber mehr als 2016. Holger Schwing, Vorsitzender von Mosbach Aktiv, macht vor allem das "Schmuddelwetter" am zweiten Adventswochenende für den geringeren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr verantwortlich. Foto: Heiko Schattauer

Mosbach. (dore) Geschenke gehören zu Weihnachten wie die Fachwerkhäuser zur Mosbacher Altstadt. In den letzten Jahren wird Online-Shopping immer beliebter bei der Kundschaft, Online-Händler wie Amazon machen so manchen Einzelhandelsgeschäften das Leben schwer. Online-Shopping ist in Deutschland mittlerweile generell populärer als das Einkaufen im Laden. Das hat zumindest eine repräsentative Befragung im Auftrag des Digitalverbands "Bitkom" unter 1152 Internetnutzern ab 14 Jahren im Dezember 2017 ergeben.

Nichtsdestotrotz wurde auch dieses Jahr wieder in der Weihnachtszeit in den Mosbacher Geschäften eingekauft. Besonders lange shoppen konnte man erneut an den beiden langen Nächten vor dem zweiten und dritten Advent, an denen die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet hatten. Nun sind die Adventszeit und die Festtage vorüber und es ist Zeit, ein Fazit zu ziehen: Wie lief das Weihnachtsgeschäft in Mosbach 2018 im Vergleich zu den Vorjahren? Und welche Auswirkungen hat der Online-Handel auf den Umsatz der Mosbacher Einzelhandelsgeschäfte in der Weihnachtszeit?

Wir haben bei Holger Schwing, dem Vorsitzenden von Mosbach Aktiv, nachgefragt. Das Weihnachtsgeschäft in den Läden sei besser als 2016, aber schlechter als im vergangenen Jahr gelaufen, resümiert Schwing. 2017 habe man einen guten Zuwachs gehabt. "Sehr positiv ist allerdings, dass wir in dieser Weihnachtszeit für 65.000 Euro Mosbach Aktiv-Gutscheine oder 1836 Happy-Cards verkauft haben", freut sich Schwing. Das zeige das große Vertrauen der Kunden in die Einzelhändler Mosbachs und sei ein Signal nach dem Motto: "Ich kaufe da gerne ein, also möchte ich auch gerne einen Gutschein dafür verschenken."

Dass die Umsätze 2018 dann wieder gesunken seien, führt der Vorsitzende hauptsächlich auf den verregneten Dezember und insbesondere das "Schmuddelwetter" in der ersten langen Nacht am Samstag vor dem zweiten Advent zurück. "Das hat dem Weihnachtsmarkt und den Geschäften nicht gut getan und nagt unheimlich am Umsatzergebnis. Da waren deutlich weniger Leute da, als im Vorjahr." 2017 sei es trocken und kalt gewesen: "Das waren hervorragende Voraussetzungen", sagt Schwing.

Gerade an den verlängerten Einkaufssamstagen kämen Leute von weiter her, beispielsweise aus Mannheim, um den Weihnachtsmarkt zu besuchen und dann in Mosbach einzukaufen. "Die kommen aber bei schlechtem Wetter nicht", meint Schwing. In der zweiten langen Nacht sei das Wetter dagegen besser und folglich der Umsatz der Einzelhändler höher gewesen.

Warum gerade die beiden langen Einkaufsnächte so bedeutend für den Umsatz der Mosbacher Läden sind, erklärt er so: ""Die vier Adventssamstage werden traditionell zum Weihnachtseinkauf genutzt. Die langen Öffnungszeiten bis 22 Uhr verstärken diese Tendenz nochmals, weswegen auch die Abendstunden mit einem Anteil von einem Drittel des Tagesumsatzes sehr wichtig geworden sind." Positiv sei jedoch, dass die langjährigen Mosbacher Kunden an diesen Tagen dennoch da gewesen seien und den hiesigen Läden die Treue hielten. Diese Grundtendenz habe er durch die Käufe in seinen Geschäften erkennen können, freut sich Schwing.

Der im Vergleich zu 2017 gesunkene Umsatz sei sicherlich nicht nur auf das schlechte Wetter zurückzuführen, sondern auch auf die Konkurrenz durch den Online-Handel. Inwieweit sich dies jedoch konkret auf die Mosbacher Einzelhandelsgeschäfte ausgewirkt hat, könne er nicht sagen. Was wiederum nicht dazu passe, sei, dass der Umsatz 2017 im Vergleich zu 2016 gestiegen ist, obwohl der Online-Handel da auch schon geboomt hat, erläutert Schwing.