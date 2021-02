Billigheim. (pol/mün) Ein Feuer in einer Wohnung hat am Freitagnachmittag im Ortsteil Waldmühlbach großen Sachschaden angerichtet. Verletzt wurde zum Glück niemand, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 15.45 Uhr war das Feuer in der Wohnung in der Dorfstraße entdeckt worden. Scheinbar brach das Feuer in einem Zimmer bei einem Kaminofen aus, so die Polizei.

Kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr und dem Beginn der Löschmaßnahmen war der Brand schnell unter Kontrolle.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 80.000 Euro. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen übernommen.