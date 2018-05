Waldbrunn. (hof) Heftigen Vorwürfen sah sich Waldbrunns Bürgermeister Markus Haas in der Bürgerfragestunde zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung ausgesetzt. Den Stein des Anstoßes liefert die Erschließung des zweiten Bauabschnitts im Hahnenfeld im Ortsteil Strümpfelbrunn.

Die Forsthausstraße, bisher eine ruhige Sackgasse, soll nach dem Bebauungsplan aus dem Jahr 2006 nun ebenfalls als Zufahrt zu den neuen 13 Bauplätzen ins Hahnenfeld dienen. Für die Anlieger der Forsthausstraße absolut unvorstellbar, da man die Straße aufgrund von Breite und Ausbauzustand für ungeeignet hält. Daher waren die Anlieger bereits im Frühjahr aktiv geworden, als die Beschlussfassung zur Erschließung des zweiten Abschnitts anstand. In einem gemeinsamen Brief wurden die Bedenken vorgetragen, was dazu führte, dass Bürgermeister Markus Haas in einer Gemeinderatssitzung eine Poller- bzw. Schrankenlösung in Aussicht stellte, sodass nur Rettungsfahrzeuge die Forsthausstraße befahren können.

Genau diese Aussage, laut Anwohnern und Bauplatzkäufern bei verschiedenen Gelegenheiten wiederholt, ist es nun, die zu den Vorwürfen führt. Denn nun soll es, anders als von den Anliegern erwartet und vom Bürgermeister offenbar versprochen bzw. in Aussicht gestellt, keine Sperrung der Forsthausstraße mit Poller o. ä. geben. Zum einen seien ansonsten die Anwohner an den anderen Zufahrten zum Hahnenfeld unverhältnismäßig belastet, zum andern sei die Forsthausstraße innerhalb des gültigen Bebauungsplans zwar als verkehrsberuhigt ausgewiesen, aber eben nicht als gesperrte Anwohnerstraße vorgesehen. Weshalb, so auch ein einstimmiger Beschluss des Ortschaftsrats, eine Spiel-straße mit Schwellen und Blumenbeeten bzw. -kübeln für eine entsprechende Verkehrsberuhigung sorgen soll.

Man leide bereits jetzt unter einer starken Belastung, der insbesondere durch Schwerlastverkehr im Rahmen der Baumaßnahmen verursacht werde, argumentieren die Anlieger. Diese können sich noch Jahre hinziehen, befürchten sie. Dem Bürgermeister wird auch vorgehalten, dass es Bauplatzkäufer gebe, die nur gekauft hätten, weil er eine geschlossene Forsthausstraße versprochen habe. Nun, so eine erzürnte Anwohnerin, interessiere "ihn (Haas) sein Geschwätz von gestern" nicht mehr.

Für Markus Haas waren seine Aussagen nie verbindlich gewesen. Er habe lediglich eine Sperrung in Aussicht gestellt, habe sich aber aufgrund des gültigen Bebauungsplans davon überzeugt, dass die gar nicht zulässig sei. Diese Auffassung bestätige auch das Landratsamt, teilte Haas den Bürgern mit, die sich enttäuscht und wütend zeigten: Die Aussage "ein Mann, ein Wort" treffe bei Bürgermeister Haas wohl nicht zu.

Bei 13 neuen Einfamilienhäusern sei nicht mit einer enormen Verkehrsbelastung zu rechnen, gab Haas noch zu bedenken, solle über die Bauphase hinaus weiterhin Lkw-Verkehr durch den Forsthausstraße fahren, werde man eine weitere Beschränkung prüfen - und die Durchfahrt für Laster sperren.

Dann ging es zur eigentlichen Tagesordnung, und hier zunächst um die Teilaufhebung des Bebauungsplans "Unter den Dorfwiesen" im Ortsteil Schollbrunn. Dort sollte auf einem gemeindeeigenen Grundstück ein Spielplatz entstehen, den man mit Zustimmung des Ortschaftsrats u. a. aufgrund der demografischen Entwicklung und unter Berücksichtigung, dass es einen tollen Spielplatz bei der Kneippanlage gibt, nicht mehr brauche. Da bei der Offenlage nur ein Einwand eines Bürgers eingegangen sei, den man zur Kenntnis nehme, dessen Argumentation man aber nicht folgen könne, wurde die Teilaufhebung bei zwei Enthaltungen aus der UBW-Fraktion beschlossen. Nun ist der Weg für einen Gewerbebetrieb frei, der auf dem Grundstück eine Halle errichten möchte.

Anschließend stellten Bürgermeister Markus Haas und Kämmerer Joachim Gornik eine neue Gebührensatzung für Badebetrieb und Sauna in der Katzenbuckel-Therme vor. Die letzte Änderung sei 2015 vorgenommen worden, weshalb die geänderten Rahmenbedingungen wie Energiepreise und steigende Lohnkosten berücksichtigt werden sollen. Man habe sich daher verwaltungsintern sowie mit der Badleitung und dem Tourismusbüro an die Ausarbeitung einer entsprechenden Satzung gemacht. Dabei habe man auch dem Wunsch des Gemeinderats um mindestens 50-prozentige Kostendeckung Rechnung getragen. Immerhin sei in der Katzenbuckel-Therme im vergangenen Jahr ein Defizit von über 700.000 Euro aufgelaufen. Die durchschnittliche Gebührenerhöhung liegt laut Gornik bei 8 bis 9 Prozent.

Dass Kinder und Jugendliche im Rahmen des Vereinssports mit einer Preissteigerung von überdurchschnittlichen 25 Prozent betroffen sein sollten, sorgte für Widerspruch. Es sei wichtig, dass Kinder schwimmen lernen, weshalb man hier nicht so enorm an der Preisschraube drehen sollte, so die Fraktionssprecher Norbert Bienek (SPD), Normen Schmitt (UBW) und Andreas Geier (CDU).

Insgesamt sollen die Mehreinnahmen laut Verwaltungsvorlage 41.000 Euro betragen, wenn weiterhin 120.000 Besucher jährlich die Therme besuchen. Die Beschlussfassung soll in einer der nächsten Sitzungen erfolgen sobald man die Änderungswünsche eingearbeitet hat. Zudem erbaten sich die Fraktionen einen Überblick über Kosten/Nutzen der Veranstaltungen, die an jedem ersten Freitag im Monat für eine besondere Atmosphäre im Bad sorgen.

Nachdem über im Hahnenfeld und in der Wilhelmsstraße (Weisbach) veräußerte Bauplätze berichtet worden war, stand die Forsthausstraße auf der Tagesordnung. Da dieser Punkt jedoch bereits in der Bürgerfragestunde hinreichend erörtert worden war, erfolgte die Beschlussfassung ohne Diskussion.