In der Hindenburgstraße in Strümpfelbrunn plant ein privater Investor die Errichtung eines Seniorenzentrums mit 75 Pflegeplätzen und fünf Einheiten für Betreutes Seniorenwohnen. Foto: Jürgen Hofherr

Waldbrunn. (hof) Zu einer besonderen Sitzung begrüßte Bürgermeister Markus Haas die Gemeinderäte Waldbrunns. Da man aufgrund der Osterfeiertage die Veröffentlichung der Einladung zur Aprilsitzung im Amtsblatt vergessen hatte, wollte der Rathauschef nicht riskieren, dass mögliche Beschlüsse ungültig werden. Daher bearbeitete das Gremium zwar die vorgelegte Tagesordnung, es wurden aber keine Beschlüsse gefasst. Dies will man in der letzten Sitzung am 16. Mai vor der Kommunalwahl (26. Mai) nachholen.

Projektleiter Reinhold Schork von der Schwetlick Bauträger GmbH und Architekt Knut Gramlich vom Büro Gramlich und Partner aus Limbach stellten die Pläne für das Seniorenheim in der Hindenburgstraße in Strümpfelbrunn vor. Zu Beginn seiner Ausführungen hob Schork hervor, dass es dem Bauträger gelungen sei, weitere Grundstücke rund um den geplanten Bauplatz zu erwerben, sodass aus dem zunächst dreistöckig geplanten Gebäude nunmehr eine zweistöckige Ausführung realisiert werden könne. Die Frage der Stellplätze könne durch den zusätzlichen Grundstückskauf nun im Interesse der Anlieger besser ausgeführt werden. Auch die Anregung vonseiten der Gemeindeverwaltung zum Bau von Wohneinheiten für betreutes Wohnen wurde mit fünf Plätzen in die neue Planung aufgenommen.

Derzeit sei man beim Bau des Seniorenheims in Mudau voll im Plan, sodass man dort zum 1. Juni eröffnen könne. Reinhold Schork bot dem Gemeinderat an, sich in der Nachbargemeinde über Baustil und Ausführung zu informieren. Für den 14. Juni sei ein "Tag der offenen Tür" geplant, sodass alle Bürger sich selbst ein Bild machen können. Architekt Knut Gramlich stellte anschließend den neuen Plan vor. Neben 15 Pflegezimmern seien fünf Wohnungen bzw. Appartements für betreutes Wohnen vorgesehen. In dem Bau sollen 75 Pflegeplätze entstehen.

Haas begrüßte das Projekt und hob hervor, dass die Schwetlick Bauträger GmbH auch die erstmalige Erschließung der Hindenburgstraße übernehme, sodass für die Anlieger keine Erschließungskosten fällig werden. Dies werde man in einem städtebaulichen Vertrag festhalten. Einen entsprechenden Beschluss werde man in der Sitzung am 16. Mai fassen. Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat teilte Schork mit, dass man bereits mit möglichen Betreibern im Gespräch sei.

Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Wohnbauplätzen in Weisbach ist die Bereitstellung von Wohnbauland für den örtlichen Bedarf dringend erforderlich. Die weiteren Tagesordnungspunkte behandelten daher einmal mehr die Schaffung von Bauplätzen. Im Wagenweg in Weisbach sollen vier Plätze mit einer Größe von 1033 und 1362 Quadratmeter entstehen. In der Wilhelmstraße sollen im Rahmen einer sogenannten Einbeziehungssatzung sechs weitere Bauplätze am Ortsrand geschaffen werden. Laut Ortsvorsteher und Gemeinderat Reinhard Kessler gibt es bereits zahlreiche Interessenten. Planen soll das Baugebiet das Büro IFK aus Mosbach.

Auch in Mülben übersteigt die Nachfrage die Zahl der vorhandenen Bauplätze, weshalb man neben dem Bebauungsplan "Auf der Höhe" weitere Plätze in der Markgrafenstraße angedacht hat. Von der Schaffung von fünf Bauplätzen östlich der Markgrafenstraße wurde aber wieder Abstand genommen. Bei der Maßnahme"Auf der Höhe" ist aufgrund der Lage möglich, dass ein Lärmschutzwall errichtet werden muss.

Wegen Sanierungsmaßnahmen in der Winterhauch-Schule muss die dortige Bibliothek ausgelagert werden. Laut Haas habe sich die evangelische Kirchengemeinde bereit erklärt, in ihrem Gemeindezentrum Räumlichkeiten zu vermieten.

Mit Bekanntgabe von Beschlüssen aus dem Verwaltungsausschuss beendete der Bürgermeister die Tagesordnung. Abschließend gab er noch bekannt, dass sich der amtierende Gemeinderat am 16. Mai zur letzten Sitzung trifft. Am 8. Juli findet die konstituierende Sitzung des neu gewählten Gemeinderats statt.

Der Umzug der Verwaltung in die "Linde" nach Schollbrunn findet zwischen dem 22. und 26. Juli statt. Aufgrund der Sanierungsarbeiten wird Waldbrunn dann für etwa ein Jahr aus dem ehemaligen Gasthaus heraus verwaltet.