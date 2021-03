Von Heiko Schattauer

Waldbrunn. Die Stadt Eberbach will ein neues Hallenbad. Und erhielt zuletzt in ihrem Bestreben kräftigen Rückenwind in Form einer millionenschweren Förderung, die man für einen Neubau erhalten soll. Was am Neckar große Freude auslöst, sieht man in der Nachbarschaft weiter oben durchaus kritisch. Im RNZ-Gespräch erläutert Waldbrunns Bürgermeister Markus Haas, warum man im Hohen Odenwald von den Plänen in Eberbach nicht restlos begeistert ist.

Herr Haas, schon im Rahmen der Rathausrunde konnte man Ihren sorgenvollen Blick gen Eberbach erkennen: Die Stadt in der Nachbarschaft will ein neues Hallenbad bauen und dafür tief in die Stadtkasse greifen. Nun scheint das Projekt mit einer Bundesförderung von 3 Mio. Euro Rückenwind zu erhalten. Was stört Sie denn am Vorhaben?

"Stören" tut mich das nicht, wenn die Nachbarkommune Zuschuss erhält, das freut mich. Aber mir treibt es schon ein wenig die Sorgenfalten ins Gesicht, sollten in einem Eberbacher Neubau neben einem reinen Schwimmbecken noch weitere Attraktionen geplant bzw. eingebaut werden. Hintergrund ist ganz einfach der, dass wir mit unserer Katzenbuckel-Therme ein weit über die Gemeindegrenzen anerkanntes Familienbad betreiben, mit jährlich ca. 110.000 Besuchern. Wir legen allerdings jedes Jahr bei unserer Therme 750.000 Euro drauf, also wir machen Minus! Für eine kleine Gemeinde wie Waldbrunn, ist das kein Pappenstiel. Dieses Minus muss aus allgemeinen Steuermitteln bezahlt werden. In Städten – so in Eberbach oder Mosbach– werden die Bäder von den Stadtwerken betrieben, da kann man über den steuerlichen Querverbund mit anderen Einnahmen jonglieren. Das geht bei uns nicht.

Also befürchten Sie, dass mit einem neuen Hallenbad in Eberbach weniger Besucher in die Therme kommen?

Die Nachfrage durch ein zweites Schwimmbad steigt nicht. Einfacher gesagt; bloß weil es dann in unmittelbarer Nachbarschaft vielleicht zwei Familienbäder gibt, gehen die Menschen nicht öfters schwimmen. Heißt also, die Besucher werden sich verteilen, dann hätten wir wohl weniger Besucher, damit steigt das Defizit noch mehr und wir können uns dann das Bad wahrscheinlich so nicht mehr leisten. Das ist mit ein Grund, für das viel zitierte "Bädersterben".

Hat man in Waldbrunn mit der Therme nicht ein ganz anderes Konzept, eine andere Ausrichtung und damit auch eine andere Besuchergruppe?

Wir haben mit unserer Therme eine "Zwitterstellung". Wir sind mehr als ein reines klassisches Schwimmbad mit Schwimmerbecken, wir sind aber auch kleiner als die klassischen Thermen mit Mineralquellen oder Freizeitbäder; wir sehen uns als Familienbad. Neben dem reinen Schwimmen für Schulen, Sportler, Vereine, kann man bei uns auch mit der ganzen Familie schöne Stunden verbringen. Die Besuchergruppen überlappen sich also.

Gutes Stichwort: So ein Hallenbad soll ja unter anderem auch für den Schulsport genutzt werden. Hätte man für Eberbacher Schwimmschüler in der Katzenbuckel-Therme denn überhaupt Platz und Kapazitäten?

Dazu müssten wir genau wissen, über wie viele Klassen wir sprechen. Nach meiner Einschätzung sind die Kapazitäten in unserer Therme für den Eberbacher Schulsport aber allemal vorhanden. Das kann man nämlich regeln und organisieren. So haben wir ja unsere Therme ganzjährig geöffnet. Das Eberbacher Hallenbad ist nur halbjährlich geöffnet. Die Schulen wären also komplett wetterunabhängig und könnten ganzjährig verlässlich den Schwimmunterricht planen. Und auch von der Wegstrecke ginge es, schon jetzt fahren ja die Schüler aus Limbach, Fahrenbach und Binau zu uns in die Therme zum Schwimmunterricht. Von der Gemeinschaftsschule Limbach nach Waldbrunn in die Therme sind es 13,3 km, von der Binauer Schule 16,2 km. Von der Eberbacher Realschule bis zur Katzenbuckel Therme sind es 9,7 km, vom HSG 10,8 Kilometer.

Wurde eine solche Option überhaupt mal angedacht bzw. angefragt?

Im Februar und März 2018 haben wir den kompletten Stadtrat von Eberbach nach Waldbrunn zum Gespräch eingeladen und um die Katzenbuckel Therme vorzustellen. Der Austausch war sehr gut, einige Stadträte konnten sich sicherlich mit dem Gedanken an eine sinnvolle Kooperation anfreunden. Andere wiederum sahen es weniger pragmatisch, sondern eher politisch. Ich kann das schon nachvollziehen, in Eberbach ist die Hallenbad-Frage sehr politisch und emotional in der Bevölkerung. Aber Themen, die Emotionen hervorrufen, können dann nicht mehr so objektiv diskutiert werden. Wenn man in Eberbach eine Umfrage machen würde: Brauchen/wollen Sie ein Hallenbad? Würde Jung und Alt "Ja" sagen. Würde man aber fragen: "Wann waren Sie das letzte Mal im Hallenbad?", wäre die Rückmeldung sicherlich sehr gering.

In der RNZ hat jüngst ein Bäderexperte sogenannte Regionalbäder ins Spiel gebracht ...

Richtig. In einem Bericht des SPD-Landtagskandidaten konnte man vom Vorschlag des Bäderexperten Eichelmann lesen, dass sich mehrere Kommunen zu einem Regionalbad zusammentun sollten. Verwunderlich ist für mich bei diesem Thema der Standpunkt der Grünen-Fraktion in Eberbach, die sonst immer auf Energieeffizienz und Ressourcenschonung bedacht ist. So hörte man hier immer nur, den – fälschlicherweise – angenommen Einwand, wir hätten keine Kapazitäten frei. Dabei könnte man hier wirklich mal zeigen, was Ressourcenschonung bedeutet.

Wie ist generell der Austausch von unten (am Neckar) nach oben (Waldbrunn) oder umgekehrt?

Der Austausch und die Verbindungen zwischen den Bürgern sind generell gut, Eberbach ist Schulstandort, Arbeitsort und Einkaufsort. Es gibt sehr viele Freundschaften von oben nach unten oder umgekehrt. Wenn Sie den Austausch zwischen den beiden Verwaltungen meinen, der funktioniert sehr gut. Wir tauschen uns regelmäßig aus und Peter Reichert und ich verstehen uns auch so sehr gut.

Aber in Sachen Hallenbad-Planungen gehen die Meinungen und Einschätzungen dann dennoch ein wenig auseinander ...

So was kommt schon mal vor auf der Sachebene.

Noch mal zurück zur Therme. Die Lockerungen in der Coronapandemie könnten bald auch wieder Schwimmbad-Öffnungen ermöglichen. Wie ist der Stand? Bereiten Sie sich schon darauf vor, die Therme wieder öffnen zu können?

Im Moment sehe ich das eher noch in weiter Ferne, dann stellt sich wieder die Frage unter welchen Voraussetzungen kann geöffnet werden, nur mit Besucherbegrenzung, Zeitkontingenten usw. oder kann wieder ganz normal geöffnet werden. Daher rechne ich nicht mit einer Öffnung vor Juni.