Einige Wendungen hatte die Hauptverhandlung, bei der sich am Freitag vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Mosbach zwei Angeklagte wegen Bandendiebstahls verantworten mussten. Foto: Bernd Kühnle

Mosbach. (bx) Diese Verhandlung am Landgericht Mosbach war gespickt mit außergewöhnlichen Begebenheiten. Zunächst ersuchten außergewöhnlich viele Besucher um Zugang zum Verhandlungssaal. Alle coronabedingt zu vergebenden Sitzplätze waren schnell besetzt, als der Prozess – im Raum stand der Vorwurf des Bandendiebstahls – beginnen sollte. Auch hier ging das Prozedere nicht seinen normalen Gang, denn der Angeklagte Nikolay G. kam erst mit einer halbstündigen Verspätung in den Gerichtssaal, in dem die mitangeklagte Mariya S. schon wartete.

Nach Verhandlungseröffnung durch die Vizepräsidentin des Landgerichts, Dr. Barbara Scheuble, verlas Staatsanwalt Dr. Josef Bongartz eine ungewöhnlich lange Liste an Straftaten, welche die beiden Beteiligten und weitere (nicht benannte) Personen zusammen begangen haben sollen. Er listete 25 Fälle von schwerem Bandendiebstahl auf, zu denen noch acht Fälle von banden- und gewerbsmäßigem Computerbetrug hinzugefügt waren.

Zur Ausführung der Taten sollen sich die beiden bulgarischen Angeklagten ab 2019 mit weiteren Personen zusammengeschlossen haben, um gemeinsam Taschendiebstähle zu begehen. Hierbei seien mindestens zwei Frauen in Supermarktfilialen gegangen und sollen dort vorwiegend älteren Personen Geldbeutel aus Taschen, Handtaschen oder Jacken und Mänteln entwendet und darin vorhandenes Geld an sich genommen haben. Anschließend seien der Angeklagte und die Frauen zu Bankfilialen gefahren, um mit den erbeuteten Scheckkarten teils hohe Geldbeträge abzuheben. Hierbei sei allerdings der Angeklagte nicht tätig geworden.

Jene Taten, bei denen ein Schaden von mindestens 16.000 Euro entstanden sein soll, haben sich hauptsächlich im Stadt- und Landkreis Heilbronn abgespielt, wobei einzelne Taten offenbar auch in Mosbach, Bad Rappenau, Mannheim, Renningen, Pforzheim, Neustadt/Weinstraße und im Rhein-Pfalz-Kreis verübt wurden.

Richterin Scheuble gab vor Beginn der eigentlichen Verhandlung bekannt, dass bereits im Vorfeld Absprachen mit der Staatsanwaltschaft und den Rechtsanwälten der Angeklagten stattgefunden hatten, bei denen Freiheitsstrafen für beide Angeklagten im Bereich zwischen dreieinhalb und viereinhalb Jahren in Aussicht gestellt worden seien – allerdings an bestimmte Auflagen geknüpft.

Rechtsanwalt Matthias Meier erklärte, dass er bereits 8000 Euro für eine Wiedergutmachung entstandener Schäden angewiesen habe, so wie in den genannten Vorgesprächen abgesprochen. Als weitere Voraussetzungen für eine Übereinkunft erläuterte Scheuble, dass komplette Geständnisse abzugeben seien und Angaben zu einer Mittäterin und einer bislang nicht zuzuordnenden Telefonnummer gemacht werden müssten. Überdies behielte die Vereinbarung nur dann Gültigkeit, wenn keine weiteren belastenden Elemente auftauchten.

Der Angeklagte und seine Mittäterin, mit der G. er verheiratet ist und ein gemeinsames Kind hat, bestätigte die Ausführungen der Anklage, betonte dabei aber, dass er nichts mit den Abhebungen in den Banken zu tun gehabt habe. Ergänzend fügte Rechtsanwalt Meier hinzu, dass die Diebestouren meist von anderen Personen geplant worden, aber auch nach dem Zufallsprinzip erfolgt seien. Der Angeklagte versicherte unter Tränen, dass sowohl ihm als auch seiner Frau seine Taten unheimlich leidtäten – und er mit der Bestrafung einen Schlussstrich unter sein Fehlverhalten ziehen wolle.

Noch vor den Plädoyers brachte Rechtsanwältin Michaela Meier eine Überlegung ein, die dann die gesamte Verhandlung in neue Bahnen lenkte: Ihr war aufgefallen, dass die erste angeklagte Tat (und damit auch die angeklagte Bandenbildung) wohl zu einem Zeitpunkt stattfand, als die angeklagte Mittäterin noch Heranwachsende war. Und die Taten damit unter das Jugendstrafrecht fielen. Da sich so eine mögliche neue Bewertung der Taten ergab, kam die Kammer zum Entschluss, die Klage an die Zuständigkeit der Jugendstrafkammer zu verweisen – und die Verhandlung zu beenden.

Staatsanwalt Bongartz äußerte sich im Anschluss noch sehr positiv über die ausgezeichnete Arbeit, mit der es den Ermittlungsbehörden und der Polizei gelungen war, eine derartige Vielzahl von Straftaten so detailliert zu untersuchen und beweissicher zu machen.