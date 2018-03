Woher kommt der Fichtenkreis inmitten des großen Laubbaumbestands? Am Rande der bemerkenswerten Geschichte des verschwundenen Dorfes Rineck blieb diese Frage offen. Ein Forstfachmann liefert nun eine Erklärung. Foto: Kottal

Limbach/Elztal-Muckental. (schat) Die Aufnahme war bemerkenswert, die Geschichte, die sich auf der Odenwald-Anhöhe einst abgespielt hat, war (und ist) es ebenso. Und das Geheimnis um den seltsam anmutenden Fichtenkreis im Buchenwald beim verschwundenen Dorf Rineck scheint gelüftet. Im jüngsten Beitrag aus der RNZ-Reihe "Odenwald von oben" wurde, angeregt vom Drohnen-Foto von Thomas Kottal, die nur gut sechs Jahrzehnte währende Geschichte des Armendorfs Rineck wiederbelebt. Unter dem Titel "Ganz verschwunden ist es doch nicht..." blieb die Frage offen: Wo kommt der seltsame Fichtenkreis, der sich im Laubbaumwald auf dem Höhenzug zwischen Muckental und Krumbach findet, eigentlich her?

Die Hoffnung auf fundierte Antwort hat sich ein paar Tage nach Veröffentlichung erfüllt: Forstdirektor a.D. Joachim Bernhardt aus Buchen lieferte der RNZ-Redaktion eine stimmige Erklärung. "Die Buchen stammen aus Naturverjüngung - das heißt, der Bestand erneuert sich selbst - und dürften etwa 80 Jahre alt sein. Die Fichten stammen aus einer Pflanzung und sind deutlich jünger, schätzungsweise 50 bis 60 Jahre. Zur Anreicherung von Laubbaumbeständen pflanzen Forstleute auf ,Fehlstellen’ - also dort, wo kaum oder wenig Bäume wachsen - Fichten. Diese wachsen schneller als die Buchen und sind so in der Lage, zusammen mit den Buchen einen geschlossenen Wald zu bilden", erläutert der Forstexperte im Ruhestand.

Bei einem Durchmesser der Fichtenpflanzung von mehr als 30 Metern spreche der Forstmann von einem "Fichtenhorst", was beim Baumkreis unweit des verschwundenen Dorfes der Fall sein dürfte. Bei weniger als 30 Meter sei in der Fachsprache von einer "Gruppe" die Rede, ein "Trupp" ist auszumachen, wenn der Durchmesser weniger als 15 Meter betrage. Wieder was gelernt...

Ein ähnlicher "Fall" sei im Buchener Stadtwald bei der Unterneudorfer Mühle zu finden, so Bernhardt, weiter. Dort war Ende 1944 ein amerikanischer Bomber abgestürzt und hatte eine größere Fläche Buchen niedergerissen. Die damaligen Förster pflanzten dann nach dem Kriege diese Fläche mit Fichten an. Und diese Pflanzung sei heute noch - sowohl in der Natur auf Augenhöhe, als auch im Luftbild - deutlich zu erkennen.

Bei allem nüchternen Fachwissen - abschließend räumt der Forstdirektor a.D., der 1977 im ans verschwundene Dorf angrenzenden Limbacher Gemeindewald Forsteinrichtungsarbeiten verantwortet hat, ganz offen ein: "Die Geschichte um das ehemalige Dorf Rineck hat mich schon immer fasziniert." Uns auch.